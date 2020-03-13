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Из-за коронавируса Минздрав отменяет концерты российских рэперов и комиков

13.03.2020 09:45 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера вечером, 12 марта, Минздрав опубликовал новый отчет по числу зараженных коронавирусом в Беларуси. Если с утра мы знали о 12 пациентах с подтвержденным диагнозом, то, по последним данным, их стало 21 человек – почти вдвое больше. Чуть позже на сайте ведомства появилось сообщение о том, что массовые мероприятия с 13 марта по 6 апреля все-таки ограничат. За пару часов до этого с таким предложением выступил глава Минздрава Владимир Караник.

Итак, под ограничения попали «массовые мероприятия с международным участием». Это значит, что все концерты с иностранными артистами отменяются, в каком бы городе Беларуси их ни планировали устроить. TUT.by подсчитал, скольких крупных ивентов вероятнее всего лишится Минск. «Вероятнее всего» – потому, что официального документа, который это подтвердит, пока нет. Но, по информации портала, он появится «самое ближайшее время».

  • Виктор Комаров, КЗ «Минск», 13 марта
  • Ах Астахова, Дворец профсоюзов, 14 марта
  • Сосо Павлиашвили, КЗ «Минск», 14 марта
  • Семен Альтов, КЗ «Минск», 15 марта
  • Клава Кока, Re:Public, 19 марта
  • HammAli & Navai, Prime Hall, 20 марта
  • Хаски, Re: Public, 20 марта
  • Танцы на ТНТ. 6 сезон, КЗ «Минск», 20 марта
  • Элджей, Prime Hall, 21 марта
  • Тараканы, Re:Public, 21 марта
  • Дмитрий Быков, «Президент-Отель», 22 марта
  • Данила Поперечный, Falcon Club Arena, 22 марта
  • Cтудия Квартал 95, Дворец Республики, 24 марта
  • Nothing But Thieves, Prime Hall, 25 марта
  • «Мот», Prime Hall, 26 марта
  • «Эпидемия», Prime Hall, 28 марта
  • «Хлеб», Re:Public, 28 марта
  • ATL, Re: Public, 29 марта
  • Грузинский ансамбль Арсиани, КЗ «Минск», 29 марта
  • Геннадий Ветров, КЗ «Минск», 1 апреля
  • «Квартет И», Дворец Республики, 3 апреля
  • Morgenshtern, Re:Public, 3 апреля
  • Иван Абрамов, КЗ «Минск», 4 апреля
  • Николай Носков, Дворец Республики, 4 апреля
  • Starset, Re: Public, 5 апреля

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера вечером, 12 марта, Минздрав опубликовал новый отчет по числу зараженных коронавирусом в Беларуси. Если с утра мы знали о 12 пациентах с подтвержденным...
 
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