Из-за коронавируса Минздрав отменяет концерты российских рэперов и комиков

Вчера вечером, 12 марта, Минздрав опубликовал новый отчет по числу зараженных коронавирусом в Беларуси. Если с утра мы знали о 12 пациентах с подтвержденным диагнозом, то, по последним данным, их стало 21 человек – почти вдвое больше. Чуть позже на сайте ведомства появилось сообщение о том, что массовые мероприятия с 13 марта по 6 апреля все-таки ограничат. За пару часов до этого с таким предложением выступил глава Минздрава Владимир Караник.
Итак, под ограничения попали «массовые мероприятия с международным участием». Это значит, что все концерты с иностранными артистами отменяются, в каком бы городе Беларуси их ни планировали устроить. TUT.by подсчитал, скольких крупных ивентов вероятнее всего лишится Минск. «Вероятнее всего» – потому, что официального документа, который это подтвердит, пока нет. Но, по информации портала, он появится «самое ближайшее время».