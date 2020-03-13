Mansory доработало самый экстремальный Lamborghini Aventador

Источник материала: Tut.by

Эта весна выдалась урожайной на новинки от тюнинг-ателье Mansory. Об одной из них, «прокачанном» универсале Audi RS6 Avant, AUTO.TUT.BY уже рассказывал , а теперь компания снова решила побаловать любителей экзотических итальянских суперкаров, представив комплект доработок для купе Lamborghini Aventador SVJ.





Напомним, что модификация с приставкой SVJ является самой быстрой и дорогой в семействе Aventador. Но в Mansory все равно нашли к чему приложить руку — и хотя бюро нередко ругают за слишком вычурный вид доработанных автомобилей, в случае с Aventador SVJ дизайнеры были более-менее сдержанны, деликатно вписав новый обвес в экстерьер итальянской «двухдверки».





Доработанный Aventador SVJ получил имя Cabrera и, кроме новых внешних элементов из углепластика, включая расширители колесных арок, крупное заднее антикрыло и двойной диффузор, машине подарили также измененную головную оптику и кованые колесные диски диаметром 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади. «Обуты» они в шины Pirelli P Zero размерностью 255/30 и 355/25 (спереди и сзади соответственно).



Фото: Mansory

Кузов Cabrera окрашен в зеленый оттенок Vento Verde, а для декора салона использованы алькантара, контрастные вставки и прострочка и много углепластика.





Это еще не все. Исходный атмосферный мотор V12 объемом 6,5 л обрел новую программу управления, после чего его мощность выросла с 770 до 810 лошадиных сил, а крутящий момент с 720 до 780 Нм. В результате немного улучшилась и динамика — до 100 км/ч Cabrera разгоняется за 2,6 секунды, а максимальная скорость достигает 335 км/ч.





Всего будет изготовлено лишь три экземпляра Cabrera — их выпуск приурочат к 30-летию Mansory, которое фирма отмечает в этом году.