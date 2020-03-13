Операция «Архив». Как Советский Союз окончательно избавился от Гитлера

Источник материала: Аргументы и факты

Здание имперской канцелярии в Берлине, под которым находился бункер Гитлера, сохранилось только на архивных снимках. Оно снесено как символ преступлений фашизма. Фотография 1945 года. ©

Здание имперской канцелярии в Берлине, под которым находился бункер Гитлера, сохранилось только на архивных снимках. Оно снесено как символ преступлений фашизма. Фотография 1945 года. © / РИА Новости

13 марта 1970 года глава КГБ Юрий Андропов предложил руководству СССР окончательно решить «гитлеровский вопрос».

Искать бесполезно

На рубеже 1980–1990-х годов, когда в Восточной Европе произошло обрушение просоветских режимов, а Западная Германия поглотила Восточную, произошло резкое усиление позиций неонацистов. На фоне ниспровержения социализма крайне правые силы пытались добиться хотя бы частичной реабилитации нацизма.

Падкие до сенсаций западные журналисты начали поиски останков Адольфа Гитлера, которые, по некоторым сведениям, были захоронены где-то на территории ГДР. Нашлось и немало спонсоров, готовых выделить средства на поиски «могилы фюрера».

Происходящее встревожило многих как в нашей стране, так и на Западе — появлялась реальная опасность обретения идейными наследниками Гитлера «святыни» и места для поклонения.

Однако высокопоставленные представители отечественных спецслужб хранили спокойствие — все эти поиски заранее были обречены на неудачу.

Посмертные скитания «нациста номер один»

Посмертная биография Адольфа Гитлера была довольно насыщенной. После самоубийства лидера нацистов и его жены Евы Браун их тела были сожжены в саду рейхсканцелярии, неподалёку от бункера, где они провели последние дни.

Гитлер рассчитывал, что таким образом даже его тело не попадёт в руки советских солдат. Однако полностью сжечь тело не удалось, и уже 5 мая поисковая группа «СМЕРШ» под руководством старшего лейтенанта Алексея Панасова обнаружила обгоревшие трупы.

Находку засекретили. Правительственная комиссия под руководством генерал-лейтенанта Константина Телегина после проведения серии различных экспертиз в феврале 1946 года пришла к окончательному выводу — обнаруженные тела принадлежат Адольфу Гитлеру и Еве Браун.

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Помимо этих двух тел, были обнаружены также останки Йозефа и Магды Геббельс, а также их шестерых детей, которых отравили сами родители. Кроме того, был найден и труп любимой овчарки Гитлера.

Пока велись экспертизы, останки перевозили с места на место вместе с передислокацией отдела контрразведки «СМЕРШ» и несколько раз перезахоранивали — в городе Бух, в городе Финов, а также в Ратенове.

Наконец, в 1946 году, после завершения всех экспертиз останки Гитлера, Евы Браун, Йозефа и Магды Геббельс, а также их детей были в обстановке строгой секретности захоронены в Магдебурге, на территории военного городка 3-й армии Группы Советских войск в Германии. Захоронение, произведённое рядом со зданием отдела армейской контрразведки, было закатано асфальтом, и о его существовании знал лишь очень узкий круг лиц.

Предложение Андропова

Как бы ни был узок этот круг, двадцать лет спустя информация о захоронении в Магдебурге просочилась в прессу и стала причиной поисковых работ, которые вели немецкие журналисты и праворадикалы.

Искавшие, разумеется, понятия не имели о сверхсекретной операции КГБ СССР под кодовым названием «Архив», проведённой в 1970 году.

Инициатором окончательного решения «гитлеровского вопроса» стал тогдашний председатель КГБ СССР Юрий Андропов.

13 марта 1970 года Юрий Андропов пишет письмо особой важности главе СССР Леониду Брежневу. «В феврале 1946 г. в г. Магдебург на территории военного городка, занимаемого Особым отделом КГБ при 3-й ударной армии ГСОВГ, были захоронены трупы Гитлера, Евы Браун, Геббельса, его жены и детей (всего 10 трупов), — говорилось в письме. — В настоящее время указанный военный городок, исходя из служебной целесообразности, отвечающей интересам наших войск, командованием армии передаётся немецким властям. Учитывая возможность строительных или иных земляных работ на этой территории, которые могут повлечь обнаружение захоронения, полагал бы целесообразным произвести извлечение останков и их уничтожение путём сожжения. Указанное мероприятие будет произведено строго конспиративно силами оперативной группы Особого отдела КГБ и должным образом задокументировано».

16 марта предложение Андропова было утверждено Брежневым, главой советского правительства Алексеем Косыгиным и председателем Президиума Верховного Совета СССР Николаем Подгорным.

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Мероприятие в Магдебурге

18 марта глава КГБ был извещён, что «добро» получено, и началась работа по созданию подробного плана операции «Архив».

Название операции возникло от разработанной легенды прикрытия, согласно которой раскопки ведутся для обнаружения нацистского архива, информация о котором была получена от якобы осуждённого в СССР военного преступника.

План операции «Архив» был утверждён и направлен в Магдебург 26 марта. Он гласил: «1. За два – три дня до начала работ над местом захоронения силами взвода охраны Особого отдела КГБ армии установить палатку, размеры которой позволяли бы под её прикрытием производить предусмотренные планом работы.

2. Охрану подходов к палатке после её установления осуществить силами солдат, а в момент производства работ — оперсоставом, выделенным для проведения мероприятия «Архив».

3. Организовать скрытый пост для контрнаблюдения за близлежащим от места работ домом, в котором проживают местные граждане, с целью обнаружения возможной визуальной разведки. В случае обнаружения такого наблюдения принять меры к его пресечению, исходя из конкретно сложившейся обстановки.

4. Раскопки произвести ночью, обнаруженные останки сложить в специально подготовленные ящики, которые на автомашине вывезти в район учебных полей сапёрного и танкового полков ГСВГ, где сжечь».

Легенда прикрытия оказалась удачной. Никакого повышенного внимания к раскопкам зафиксировано не было.

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«Истолчены в пепел, собраны и выброшены в реку»

В ночь на 4 апреля 1970 года оперативная группа под руководством полковника Коваленко вскрыла захоронение. Ящики, в которых хранились останки, сгнили и превратились в труху, кости перемешались с грунтом. Точный учёт останков провести было невозможно из-за сильной степени их разрушений. Но по подсчёту берцовых костей и черепов останки могли принадлежать 10 или 11 трупам, что соответствовало имевшимся данным о захоронении.

Останки сложили в ящики, которые были взяты под охрану оперативными сотрудниками, место захоронения привели в первоначальный вид.

Утром 5 апреля 1970 года был проведён последний этап операции, который был лаконично зафиксирован в акте об уничтожении останков: «Уничтожение останков произведено путём их сожжения на костре на пустыре в районе г. Шенебек в 11 км от Магдебурга. Останки перегорели, вместе с углём истолчены в пепел, собраны и выброшены в реку Бидериц».

Акты об изъятии останков и об их физическом уничтожении были составлены в единственном экземпляре и отправлены в Москву.

Сохранить секретность удалось в полной мере — информация об операции «Архив» стала достоянием общественности лишь в 1990-х годах.

Дальновидный глава КГБ СССР Юрий Андропов сыграл на опережение, не дав поклонникам бесноватого фюрера ни единого шанса обрести «арийские мощи».