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Из бетона и стали. Как устроен ДОТ времён Великой Отечественной войны

13.03.2020 11:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Из воспоминаний бывшего политрука 5-ой роты 213-го стрелкового полка Герасимова:
«22 июня в 4:00 граница сотряслась взрывами снарядов, мин и бомб. К 12 часам дня роте пришлось отбить несколько ожесточённых атак. Связи со штабом батальона и полка не было. Три раза посылали разведку на розыски штабов, но разведчики не возвращались, а положение роты становилось всё хуже…».

Из бетона и стали. Как устроен ДОТ времён Великой Отечественной войны

Из бетона и стали. Как устроен ДОТ времён Великой Отечественной войны

Малоизвестная история героев – в программе «Специальный репортаж».

Эти события в первый день Великой Отечественной войны происходили здесь. Августовский канал сегодня – туристическая жемчужина безвизовой зоны Беларуси. Но многие ли знают, что каждая пядь его земли была орошена кровью.

Из бетона и стали. Как устроен ДОТ времён Великой Отечественной войны

В 1940 году по новой западной границе Советского Союза началось спешное возведение системы укреплений, которые впоследствии назвали «Линией Молотова». Полоса укреплений растянулась почти на 2 тысячи километров – от Балтийского моря до Карпат, и состояла из 13 укрепрайонов. Один из них – 68 Гродненский УР.  В полосе 3-й армии он первым принял удар немцев.

Из бетона и стали. Как устроен ДОТ времён Великой Отечественной войны

68-ой Гродненский УР – линия фортификационных сооружений от деревни Ятвезь Гродненского района до польского города Гонёндз. Длина – около 80 километров. Правая часть укрепрайона была запланирована вдоль Августовского канала. Здесь располагались 1-ый и 2-ой узлы обороны. Они состояли из опорных пунктов. В каждом планировалось возвести несколько десятков ДОТов, занимавших круговую оборону.

Из бетона и стали. Как устроен ДОТ времён Великой Отечественной войны

У границы началась грандиозная стройка. Были привлечены тысячи военных строителей, солдат, задействовали и местное население. В 68-м УРе к 1945 году планировалось построить более 600 дотов. Гродненскому укрепрайону пророчили стать самым сильным в Западном особом военном округе. В Москве полагали, что война с Германией начнётся гораздо позже. Поэтому строители должны были успеть.

Из бетона и стали. Как устроен ДОТ времён Великой Отечественной войны

Из бетона и стали. Как устроен ДОТ времён Великой Отечественной войны

ДОТ – долговременная огневая точка. Внутри бетонных стен находилась сетка из арматуры. Амбразуры закрывались герметичными орудийными и пулемётными коробами. ДОТ состоял из боевых и специальных отделений: боевых казематов (орудийного или пулемётного), складов для боеприпасов. На нижнем уровне находился каземат для гарнизона с двухъярусными нарами для отдыха бойцов. ДОТ оборудовали перископом. Он был, по сути, «глазами» командира, радио- и телефонной связью.  

Из бетона и стали. Как устроен ДОТ времён Великой Отечественной войны

Из бетона и стали. Как устроен ДОТ времён Великой Отечественной войны

Дмитрий Лютик, военный историк, учитель ГУО «Гимназия №4 г. Гродно»:
В пулемётном каземате – короб, где монтировалась установка НПС-3. Она состояла из станкового пулемёта «Максим». Стоял бак для водяного охлаждения. Дело в том, что пулемёт «Максим» имел водяное охлаждение, и при интенсивной стрельбе кожух пулемёта, вода в нём закипала. Так как в ДОТе предполагалось ведение интенсивного огня длительное время, поэтому водяной бак служил для того, чтобы обеспечить принудительную циркуляцию воды с кожухом пулемёта. То есть здесь были специальные трубки, по которым циркулировала вода.

Из бетона и стали. Как устроен ДОТ времён Великой Отечественной войны


В пулемётном каземате ДОТа №10 на самом коробе даже сохранилась оригинальная заводская табличка – «Изготовлен на Брянском заводе №192». Также уцелели оригинальные бронированные двери.

Из бетона и стали. Как устроен ДОТ времён Великой Отечественной войны

Из бетона и стали. Как устроен ДОТ времён Великой Отечественной войны

Дмитрий Лютик:
Интересно то, что эти двери закрывались не только на эту защёлку, но и ещё на специальные зажимы, которые стояли по периметру всей двери, поэтому даже если петли были бы срезаны, извлечь их очень сложно. К тому же, эти двери ещё имели резиновые прокладки, поэтому в случае применения отравляющих веществ, газа, например, они не попадали внутрь помещения, то есть дверь была достаточно герметичной.

Из бетона и стали. Как устроен ДОТ времён Великой Отечественной войны

Люди в материале: Дмитрий Лютик, Галина Буро

 
Теги: Гродно
 
 
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Из воспоминаний бывшего политрука 5-ой роты 213-го стрелкового полка Герасимова:«22 июня в 4:00 граница сотряслась взрывами снарядов, мин и бомб. К 12 часам дня роте...
 
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