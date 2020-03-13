Из бетона и стали. Как устроен ДОТ времён Великой Отечественной войны

Из воспоминаний бывшего политрука 5-ой роты 213-го стрелкового полка Герасимова: «22 июня в 4:00 граница сотряслась взрывами снарядов, мин и бомб. К 12 часам дня роте пришлось отбить несколько ожесточённых атак. Связи со штабом батальона и полка не было. Три раза посылали разведку на розыски штабов, но разведчики не возвращались, а положение роты становилось всё хуже…».
Эти события в первый день Великой Отечественной войны происходили здесь. Августовский канал сегодня – туристическая жемчужина безвизовой зоны Беларуси. Но многие ли знают, что каждая пядь его земли была орошена кровью.
В1940 году по новой западной границе Советского Союза началось спешное возведение системы укреплений, которые впоследствии назвали «Линией Молотова». Полоса укреплений растянулась почти на 2 тысячи километров – от Балтийского моря до Карпат, и состояла из 13 укрепрайонов. Один из них – 68 Гродненский УР. В полосе 3-й армии он первым принял удар немцев.
68-ой Гродненский УР – линия фортификационных сооружений от деревни Ятвезь Гродненского района до польского города Гонёндз. Длина – около 80 километров. Правая часть укрепрайона была запланирована вдоль Августовского канала. Здесь располагались 1-ый и 2-ой узлы обороны. Они состояли из опорных пунктов. В каждом планировалось возвести несколько десятков ДОТов, занимавших круговую оборону.
У границы началась грандиозная стройка. Были привлечены тысячи военных строителей, солдат, задействовали и местное население. В 68-м УРе к 1945 году планировалось построить более 600 дотов. Гродненскому укрепрайону пророчили стать самым сильным в Западном особом военном округе. В Москве полагали, что война с Германией начнётся гораздо позже. Поэтому строители должны были успеть.
ДОТ – долговременная огневая точка. Внутри бетонных стен находилась сетка из арматуры. Амбразуры закрывались герметичными орудийными и пулемётными коробами. ДОТ состоял из боевых и специальных отделений: боевых казематов (орудийного или пулемётного), складов для боеприпасов. На нижнем уровне находился каземат для гарнизона с двухъярусными нарами для отдыха бойцов. ДОТ оборудовали перископом. Он был, по сути, «глазами» командира, радио- и телефонной связью.
Дмитрий Лютик, военный историк, учитель ГУО «Гимназия №4 г. Гродно»: В пулемётном каземате – короб, где монтировалась установка НПС-3. Она состояла из станкового пулемёта «Максим». Стоял бак для водяного охлаждения. Дело в том, что пулемёт «Максим» имел водяное охлаждение, и при интенсивной стрельбе кожух пулемёта, вода в нём закипала. Так как в ДОТе предполагалось ведение интенсивного огня длительное время, поэтому водяной бак служил для того, чтобы обеспечить принудительную циркуляцию воды с кожухом пулемёта. То есть здесь были специальные трубки, по которым циркулировала вода.
В пулемётном каземате ДОТа №10 на самом коробе даже сохранилась оригинальная заводская табличка – «Изготовлен на Брянском заводе №192». Также уцелели оригинальные бронированные двери.
Дмитрий Лютик: Интересно то, что эти двери закрывались не только на эту защёлку, но и ещё на специальные зажимы, которые стояли по периметру всей двери, поэтому даже если петли были бы срезаны, извлечь их очень сложно. К тому же, эти двери ещё имели резиновые прокладки, поэтому в случае применения отравляющих веществ, газа, например, они не попадали внутрь помещения, то есть дверь была достаточно герметичной.