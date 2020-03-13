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В Китае коронавирус идёт на спад: за сутки 8 заражений
Источник материала: СТВ
Новости Китая. В Китае заявили, что число новых случаев заражения коронавирусом снижается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За минувшие сутки подтверждено 8 новых случаев – это минимальное число за время распространения COVID-19. Накануне в стране сообщили, что пик эпидемии в КНР пройден.
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Новости Китая. В Китае заявили, что число новых случаев заражения коронавирусом снижается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Если пневмония вызвана...
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