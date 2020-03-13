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Из-за коронавируса: БАТЭ не встретится с болельщиками. Минское «Динамо» перенесло презентацию команды

13.03.2020 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Запланированная на 17 марта встреча команды БАТЭ с болельщиками не состоится. Об этом сообщается на сайте клуба. Во время мероприятия планировали представить новый логотип.


Фото: ФК БАТЭ

Причиной стала рекомендация Минздрава Беларуси об ограничении проведения массовых мероприятий в связи с угрозой коронавируса, а также растущее количество больных с данным диагнозом в нашей стране.

При этом в клубе отмечают, что анонсированная ранее презентация нового клубного логотипа и игровой формы на сезон-2020 не отменяется, но она пройдет в онлайн-формате 17 марта.

Как стало известно, также переносится презентация болельщикам минского «Динамо».

 
 
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