Из-за коронавируса: БАТЭ не встретится с болельщиками. Минское «Динамо» перенесло презентацию команды

Источник материала: Tut.by

Запланированная на 17 марта встреча команды БАТЭ с болельщиками не состоится. Об этом сообщается на сайте клуба . Во время мероприятия планировали представить новый логотип.



Фото: ФК БАТЭ

Причиной стала рекомендация Минздрава Беларуси об ограничении проведения массовых мероприятий в связи с угрозой коронавируса, а также растущее количество больных с данным диагнозом в нашей стране.

При этом в клубе отмечают, что анонсированная ранее презентация нового клубного логотипа и игровой формы на сезон-2020 не отменяется, но она пройдет в онлайн-формате 17 марта.

Как стало известно, также переносится презентация болельщикам минского «Динамо».