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Из-за коронавируса: БАТЭ не встретится с болельщиками. Минское «Динамо» перенесло презентацию команды
Источник материала: Tut.by
Запланированная на 17 марта встреча команды БАТЭ с болельщиками не состоится. Об этом сообщается на
Причиной стала
При этом в клубе отмечают, что анонсированная ранее презентация нового клубного логотипа и игровой формы на сезон-2020 не отменяется, но она пройдет в онлайн-формате 17 марта.
Как стало известно, также переносится презентация болельщикам минского «Динамо».
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Из-за коронавируса: БАТЭ не встретится с болельщиками. Минское «Динамо» перенесло презентацию команды
Ситуация с коронавирусом вносит коррективы в планы белорусских клубов.
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