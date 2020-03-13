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Цены новых флагманов Huawei «слили» в Сеть до анонса
Источник материала: Tut.by
26 марта в онлайн-режиме Huawei представит новые топовые смартфоны серии P40. Издание Gizmochina со ссылкой на инсайдера Theme
Обычный Huawei P40 оценят от 799 до 899 евро, усовершенствованный P40 Pro будет продаваться по цене от 999 до 1099 евро. Компания покажет еще более технически продвинутую модификацию — P40 Pro PE. Ее стоимость будет варьироваться от 1199 до 1299 евро. Также известно, что устройства получится купить как минимум в черном, сером, фиолетовом, оранжевом и зеленом цветах.
Напомним: скорее всего, процессором для новинок выступит фирменный Kirin 990 5G. В Pro-моделях левая и правая грани дисплеев будут скруглены, в левом верхней углу — продолговатая прорезь для фронтальной камеры. Задняя сторона устройств вместит прямоугольный блок для основной камеры. Этот блок, в зависимости от смартфона, включает до пяти фотомодулей, способных снимать с многократным оптическим зумом. Сервисов Google в девайсах ожидать не стоит. Им на смену придут Huawei Mobile Services (HMS).
Ниже — цены других популярных у нас смартфонов Huawei:
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Анонс гаджетов состоится 26 марта.
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