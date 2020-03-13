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Цены новых флагманов Huawei «слили» в Сеть до анонса

13.03.2020 11:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

26 марта в онлайн-режиме Huawei представит новые топовые смартфоны серии P40. Издание Gizmochina со ссылкой на инсайдера Theme рассказало, за сколько устройства будут продаваться в Европе.


Обычный Huawei P40 оценят от 799 до 899 евро, усовершенствованный P40 Pro будет продаваться по цене от 999 до 1099 евро. Компания покажет еще более технически продвинутую модификацию — P40 Pro PE. Ее стоимость будет варьироваться от 1199 до 1299 евро. Также известно, что устройства получится купить как минимум в черном, сером, фиолетовом, оранжевом и зеленом цветах.

Напомним: скорее всего, процессором для новинок выступит фирменный Kirin 990 5G. В Pro-моделях левая и правая грани дисплеев будут скруглены, в левом верхней углу — продолговатая прорезь для фронтальной камеры. Задняя сторона устройств вместит прямоугольный блок для основной камеры. Этот блок, в зависимости от смартфона, включает до пяти фотомодулей, способных снимать с многократным оптическим зумом. Сервисов Google в девайсах ожидать не стоит. Им на смену придут Huawei Mobile Services (HMS).

Ниже — цены других популярных у нас смартфонов Huawei:

 
 
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Анонс гаджетов состоится 26 марта.
 
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