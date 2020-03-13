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«Чувствовалась гарь и зловонный запах, слышно тиканье часов у убитых офицеров». История спасения солдата из взорванного немцами ДОТа
Источник материала: СТВ
На немецком снимке – ДОТ Гродненского укрепрайона после боя.
1941 год. Из частной коллекции А.Н. Ершова, г. Гродно Два мощных взрыва контузили бойцов гарнизона, многие погибли на месте. После этого, как писали немецкие офицеры в отчётах, 23 июня дот №39 «был приведён к молчанию»…
Уцелеть в этом гарнизоне не удалось никому, кроме одного человека. Во время боя курсанта Леонида Ирина отправили в соседний командирский дот №38 связным, обратно вернуться он уже не смог. Но спасло его не это. Тот дот немцы тоже привели к молчанию мощными взрывами. Убило всех, а ему повезло. Невероятно. Но это, считайте, готовый сценарий для фильма!
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«Чувствовалась гарь и зловонный запах, слышно тиканье часов у убитых офицеров». История спасения солдата из взорванного немцами ДОТа
На немецком снимке – ДОТ Гродненского укрепрайона после боя. 1941 год. Из частной коллекции А.Н. Ершова, г. Гродно Два мощных взрыва контузили бойцов гарнизона,...
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