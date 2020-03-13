ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Чувствовалась гарь и зловонный запах, слышно тиканье часов у убитых офицеров». История спасения солдата из взорванного немцами ДОТа

13.03.2020 11:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

На немецком снимке – ДОТ Гродненского укрепрайона после боя.

«Чувствовалась гарь и зловонный запах, слышно тиканье часов у убитых офицеров». История спасения солдата из взорванного немцами ДОТа

«Чувствовалась гарь и зловонный запах, слышно тиканье часов у убитых офицеров». История спасения солдата из взорванного немцами ДОТа

1941 год. Из частной коллекции А.Н. Ершова, г. Гродно Два мощных взрыва контузили бойцов гарнизона, многие погибли на месте. После этого, как писали немецкие офицеры в отчётах, 23 июня дот №39 «был приведён к молчанию»…

«Чувствовалась гарь и зловонный запах, слышно тиканье часов у убитых офицеров». История спасения солдата из взорванного немцами ДОТа

Дмитрий Лютик, военный историк, учитель ГУО «Гимназия №4 г. Гродно»:
Здесь видно на стене места, куда попадали немецкие снаряды. Но это небольшие калибры. Даже на самом амбразурном коробе мы видим тоже следы от попаданий небольших снарядов, тоже они остались. Это как раз следы обстрела. Здесь уже более большие калибры, то есть немецкая артиллерия била, пытаясь ослепить гарнизон дота, била по фронтальной стене, по амбразурам, для того, чтобы заставить молчать.

«Чувствовалась гарь и зловонный запах, слышно тиканье часов у убитых офицеров». История спасения солдата из взорванного немцами ДОТа

«Чувствовалась гарь и зловонный запах, слышно тиканье часов у убитых офицеров». История спасения солдата из взорванного немцами ДОТа

Уцелеть в этом гарнизоне не удалось никому, кроме одного человека. Во время боя курсанта Леонида Ирина отправили в соседний командирский дот №38 связным, обратно вернуться он уже не смог. Но спасло его не это. Тот дот немцы тоже привели к молчанию мощными взрывами. Убило всех, а ему повезло. Невероятно. Но это, считайте, готовый сценарий для фильма! 

«Чувствовалась гарь и зловонный запах, слышно тиканье часов у убитых офицеров». История спасения солдата из взорванного немцами ДОТа

Из воспоминаний курсанта Леонида Ирина:
«Когда пришёл в сознание, шевельнуться не мог, на мне находился труп. Я освободился, но встать не мог, т.к. ноги были перебиты и обгорелые, чувствовалась гарь и зловонный запах, слышно тиканье часов у убитых офицеров. Ориентируясь по обстановке в темноте, стал продвигаться среди трупов и глыб бетона, ползком на нижний этаж. Найдя запасной выход, очутился на воздухе. Была ночь. Цепляясь за маскировочное крепление, вылез из котлована и под покровом ночи пополз к ручью, там невдалеке был хутор».

Люди в материале: Дмитрий Лютик, Леонид Ирин

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На немецком снимке – ДОТ Гродненского укрепрайона после боя. 1941 год. Из частной коллекции А.Н. Ершова, г. Гродно Два мощных взрыва контузили бойцов гарнизона,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цены новых флагманов Huawei «слили» в Сеть до анонса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика