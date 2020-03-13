Инстаграм-телевидение 21 века или Как брестский бизнесмен осваивает актерское мастерство

Источник материала: Виртуальный Брест

Мы продолжаем серию интервью с нашумевшим брестским instagram-бизнесменом, директором салона штор «ТюльПан». Сегодня мы поговорим о том, почему директор переквалифицировался в актера, что нужно для успешного продвижения товара в соцсетях и как можно расшевелить брестчан. Поехали!





- Александр, здравствуйте. Вы снова решили появиться на «Виртуальном Бресте». Какая тема подтолкнула вас на это?

- Добрый, добрый день, Евгений. Сегодня я бы хотел обсудить наркотическое влияние соцсетей на человека и как этим феноменом пользуются такие бизнесмены, как я.

- Александр, сейчас Вы звучите как «капитан очевидность». Всем известна зависимость от соцсетей и их затягивание. Людей давно не оторвать от смартфонов. И уже доказано, что успешные соцсети построены лучшими психологами, а потом уже программистами.

- Да, это верно, но есть нюанс: большинство людей уверены, что социальные сети формируют современное общество. Однако все происходит с точностью наоборот: соцсеть - это отражение общества, отражение плотских и скрытых желаний, если хотите. Скажу по-простому: сначала тренды жизни проявляются у нас повседневной жизни, и только потом эти тренды мы переносим в соцсеть.

- Ну, допустим все так и есть. Но зачем Вам, без малого сорокалетнему мужчине, лезть в эти «ихния соцсети» и записывать иногда смешные, а иногда и туповатые (с точки зрения части зрителей) ролики. Возьмите себе актера и пусть отплясывает перед камерой.

- Актер - это, конечно, хорошо. Но люди скажут «не верю»! Ведь если женщины желают лицезреть профессионального актера, то они смотрят киношку на первом канале. В соцсети важна «настоящность». Когда в главной роли сам владелец и директор, то происходит передача мельчайших деталей напрямую в мозг зрителю. Плюс каждый подписчик имеет возможность непосредственно контактировать со мной и участвовать в реалити-шоу, видеть все закоулки, так сказать.

- А думаете люди не понимают, что Вы таким образом делаете рекламу и заманиваете их в свои салоны штор? Полагаете, это как-то сильно влияет на покупки людей? Вот по-честному.

На Ваш вопрос одним предложением не ответишь. Давайте по-порядку: мы не стараемся продать человеку здесь и сейчас, т.е. в лоб - ведь это давно не работает. Мы создаем вокруг нашего бизнеса «сериал» или инфоповод, так сказать рекламный шум. Главная задача сериала «Шторный бизнесмен» - это дождаться момента, когда зрителю понадобятся шторы и есть шанс, что благодарный зритель нас помнит и зайдет в «ТюльПан» хотя бы на разведку. Ведь и вправду говорят: если Вас забыли, то Вас не существует - и это конец, конец для ритейлера.

- Вы сказали «мы создаем». А разве вы не сами ведете страницу в инстаграм?

Нет, нас уже целая командочка. Инстаграм так стремительно шагает в сторону телевидения, что на сегодня не достаточно просто выкладывать посты. Уже нужен и фотограф, и таргетолог, и видеомонтажник, и актер. Да, именно так! Инстаграм претендует на роль нового телевидения. Человек смотрит соцсеть как сериал, причем креативные публикации «заходят» не хуже, чем «Дом-2». А в каждом сериале должна быть интрига, кульминация и развязка.

- Теперь понятно почему “такая солянка” на вашей странице в инстаграме.