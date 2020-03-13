Милиция накажет парня, который назвал флагшток за $700 тыс в Гомеле воровством

Источник материала: KYKY

Если помните, мы уже рассказывали , что в Гомеле рядом с площадью Ленина ставят 60-метровый флагшток и ремонтируют плитку (которая, по утверждениям местных активистов, и так в нормальном состоянии) за 657 тысяч долларов. Да, одного общественного туалета – самого дорого в стране, за миллион долларов, – Гомелю оказалось недостаточно.

Благоустройство площади Ленина оплачивается деньгами из городского бюджета. Многие местные жители возмутились таким расточительством властей – и запустили петицию, где требуют прекратить сливать деньги в унитаз. Обращение подписали уже почти пять тысяч человек. А чуть позже на заборе у мест, где ведутся работы по установке флагштока, появилось вот такое граффити (с текстом «700 000 $ – это воровство»):

Какое-то время автор рисунка оставался инкогнито. Зато граффити исчезло быстро: его тут же закрасили коммунальщики. Милиция же назначила проверку – и вскоре установила личность художника, пишет TUT.by.

«Это 19-летний гомельчанин. В его личных вещах обнаружен баллончик с краской черного цвета, с помощью которого и наносилась надпись. Молодой человек будет привлечен к установленной законом ответственности, в том числе и материальной – за перекраску забора», – сообщил официальный представитель УВД Виталий Пристромов.