Война нефтяных цен угрожает переходу на возобновляемые источники и может ударить по рынку электромобилей

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«Это (падение нефтяных цен) однозначно отрицательно скажется на стремлении стран к переходу на более чистую энергию», – заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль, сообщает газета The Financial Times. Текст статьи приводит finmarket.ru.

По мнению аналитиков, ценовая война на нефтяном рынке, наряду с замедлением роста мировой экономики , может ударить по спросу на электромобили и снизить привлекательность мер поддержки возобновляемых источников энергии.

В отличие от периода низких цен на нефть 2014-2016 годов, сейчас многие страны, включая Великобританию и ЕС, поставили перед собой амбициозные цели достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа в ближайшие десятилетия, что требует существенных изменений в использовании энергии.

По словам Бироля, текущая ситуация станет «хорошей проверкой» приверженности климатических обязательств, которые взяли на себя правительства и компании в последнее время. «Наблюдатели быстро заметят, если повышенное внимание, уделяемое правительствами и компаниями этому переходу, сойдет на нет, когда рыночные условия станут более неблагоприятными», – отметил он.

«Более дешевая энергия всегда приводит к снижению эффективности использования энергии. Низкие цены на энергоносители сделают экономику энергосбережения менее привлекательной из-за дешевых нефти и газа», – сказал Бироль

FT отмечает, что изменения нефтяных цен не оказывают непосредственного воздействия на электрогенерацию, поскольку нефть редко используется для выработки электроэнергии. Однако политика правительств, которая определит будущее возобновляемой энергетики, может измениться в связи с текущей ситуацией на нефтяном рынке.

Снижение нефтяных котировок также, возможно, ограничит инвестиции нефтегазовых компаний в проекты ВИЭ.

Цены на нефть 9 марта обрушились максимальными темпами со времен войны в Персидском заливе 1991 года: майские фьючерсы на Brent подешевели по итогам торгов на 24% - до $34,36 за баррель, апрельские фьючерсы на WTI – на 25% до $31,13 за баррель.

Саудовская Аравия, не добившись согласия России на дальнейшее сокращение производства нефти в ответ на резкое снижение спроса из-за коронавируса, приняла решение увеличить добычу и опустить цены для покупателей.