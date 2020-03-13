Группа Little Big представила песню для «Евровидения». А зрители влюбились в танцора

Источник материала: Tut.by

12 марта в эфире передачи «Вечерний Ургант» группа Little Big представила клип на песню, с которой они представят Россию на «Евровидении» в мае. Это композиция «Uno». В ней есть бразильские мотивы, она зажигательная, ну и, конечно же, в ней есть танец, который мы наверняка будем повторять. Однако соцсети обсуждают не столько саму песню, сколько зажигательного танцора в клипе, пишет twizz.ru.

Группа выступит в расширенном составе. К ним присоединятся Юрий Музыченко из «The Hatters» и Флорида Чантурия из «Ленинграда». Ну и звездой клипа стал актер и «танцовщик» Дмитрий Красилов.





Его появление в видео обсуждалось наиболее бурно. Вот вам подборка реакций из соцсетей: