Источник материала: Вороновская газета





Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов, сообщила журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

«РНК коронавируса суммарно выделено у 27 пациентов. Три пациента уже выздоровели. Это первый пациент и лица, которые являются контактами первого уровня», — сказала Елена Богдан. В учреждениях здравоохранения находятся 24 человека, у одного заболевание носит среднетяжелый характер, у остальных — легкое или безсимптомное течение.

Из-за пациента с коронавирусом, вовремя не обратившегося за медпомощью, изолирован 91 человек

Из-за пациента с коронавирусом, посетившего Италию и не сообщившего об этом, изолирован 91 человек, сообщила журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.

«Изолирован 91 человек. Если бы он вовремя обратился за помощью, изолированных было бы меньше», — сказала Инна Карабан.

По ее словам, среди контактов — сын-студент этого пациента, который также мог быть носителем коронавируса.

Речь идет о пациенте, который в понедельник был выявлен в Минске с пневмонией в состоянии средней степени тяжести. Он скрыл от врачей, что находился на севере Италии. В Беларусь он прилетел рейсом из Мюнхена. Только когда пациент попал в больницу с пневмонией, сделали тест на коронавирус, и он оказался положительным.

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