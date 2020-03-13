Лукашенко снова поставил перед милицией задачи

Источник материала: Ежедневник

Без милиции, подчеркнул белорусский президент, обеспечить стабильность в государстве руководство страны не сможет.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 марта принял с докладом министра внутренних дел Юрия Караева.

Затронув тему эффективности работы МВД, Лукашенко отметил, что недостатков хватает во всех органах власти. Не исключение здесь и милиция.

Тем не менее, без нее сегодня никуда, считает президент.

«Желающих подорвать нас изнутри не уменьшается. К сожалению, большинство из тех, кто изъявляет такие желания, это так называемые наши граждане», – сказал президент.

Они, по словам Лукашенко, используют любой момент для разобщения общества.

Поэтому, сказал он, милиции он отводит очень большое место в обеспечении стабильности в обществе.