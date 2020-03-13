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Лукашенко снова поставил перед милицией задачи
13.03.2020 14:28 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Без милиции, подчеркнул белорусский президент, обеспечить стабильность в государстве руководство страны не сможет.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 марта принял с докладом министра внутренних дел Юрия Караева.
Затронув тему эффективности работы МВД, Лукашенко отметил, что недостатков хватает во всех органах власти. Не исключение здесь и милиция.
Тем не менее, без нее сегодня никуда, считает президент.
«Желающих подорвать нас изнутри не уменьшается. К сожалению, большинство из тех, кто изъявляет такие желания, это так называемые наши граждане», – сказал президент.
Они, по словам Лукашенко, используют любой момент для разобщения общества.
Поэтому, сказал он, милиции он отводит очень большое место в обеспечении стабильности в обществе.
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Без милиции, подчеркнул белорусский президент, обеспечить стабильность в государстве руководство страны не сможет.
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