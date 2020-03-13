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«Белавиа» пояснила, как вернуть или поменять билеты на отмененные из-за коронавируса рейсы
13.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Авиакомпания «Белавиа» пояснила, как вернуть или поменять билеты на отмененные из-за коронавируса рейсы, сообщает
«Белавиа» отменила рейсы в Италию (Милан и Рим) и Туркменистан (Ашхабад), сократила полеты в Израиль (Тель-Авив).
При отмене рейса клиент может вернуть билет и получить его стоимость без удержаний. Можно также изменить дату полета по тому же маршруту до 31 мая без дополнительных сборов в пределах одного класса обслуживания. Для внесения изменений либо возврата авиабилета нужно обратиться по месту его приобретения.
Чтобы вернуть билет, купленный на сайте
Если рейс не отменен, внесение изменений или возврат билета возможны в соответствии с правилами примененного тарифа, отметили в авиакомпании.
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Авиакомпания «Белавиа» пояснила, как вернуть или поменять билеты на отмененные из-за коронавируса рейсы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика....
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