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«Белавиа» пояснила, как вернуть или поменять билеты на отмененные из-за коронавируса рейсы

13.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Белавиа» пояснила, как вернуть или поменять билеты на отмененные из-за коронавируса рейсы

Авиакомпания «Белавиа» пояснила, как вернуть или поменять билеты на отмененные из-за коронавируса рейсы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

«Белавиа» отменила рейсы в Италию (Милан и Рим) и Туркменистан (Ашхабад), сократила полеты в Израиль (Тель-Авив).

При отмене рейса клиент может вернуть билет и получить его стоимость без удержаний. Можно также изменить дату полета по тому же маршруту до 31 мая без дополнительных сборов в пределах одного класса обслуживания. Для внесения изменений либо возврата авиабилета нужно обратиться по месту его приобретения.

Чтобы вернуть билет, купленный на сайте «Белавиа», необходимо направить на адрес электронной почты support@belavia.by заполненное заявление на отказ от воздушной перевозки и возврат денежных средств (шаблон заявления можно найти на сайте авиаперевозчика).

Если рейс не отменен, внесение изменений или возврат билета возможны в соответствии с правилами примененного тарифа, отметили в авиакомпании.

https://www.belta.by/

 
 
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Авиакомпания «Белавиа» пояснила, как вернуть или поменять билеты на отмененные из-за коронавируса рейсы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика....
 
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