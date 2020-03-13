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Кубок Беларуси по футболу решили не закрывать для болельщиков
Источник материала: Tut.by
Белорусская федерация футбола
Вместе с тем федерация продолжает пристально следить за эпидемиологической обстановкой в Беларуси и за ее пределами и при необходимости примет соответствующие меры предосторожности.
В свете продолжающегося распространения COVID-19 в Европе УЕФА пригласил представителей 55 ассоциаций континента, правление Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro принять участие в видеоконференции, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Встречу планируется провести во вторник 17 марта. Среди тем видеоконференции все внутренние и международные турниры, в том числе ЕВРО-2020.
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Белорусская федерация футбола приняла решение провести матчи Кубка Беларуси 14−15 марта в стандартном режиме - со зрителями.
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