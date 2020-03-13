Кубок Беларуси по футболу решили не закрывать для болельщиков

Источник материала: Tut.by

Белорусская федерация футбола приняла решение провести матчи Кубка Беларуси 14−15 марта в стандартном режиме — со зрителями.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вместе с тем федерация продолжает пристально следить за эпидемиологической обстановкой в Беларуси и за ее пределами и при необходимости примет соответствующие меры предосторожности.

В свете продолжающегося распространения COVID-19 в Европе УЕФА пригласил представителей 55 ассоциаций континента, правление Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro принять участие в видеоконференции, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Встречу планируется провести во вторник 17 марта. Среди тем видеоконференции все внутренние и международные турниры, в том числе ЕВРО-2020.