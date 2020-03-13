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Литва уходит на карантин

13.03.2020 15:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Литвы приняло пакет мер для ограничения распространения коронавируса.

С сегодняшнего дня в стране закрыты школы, детские сады и вузы, передает officelife.

Вильнюсский муниципалитет остановил деятельность всех образовательных учреждений до 17 апреля.

Министр здравоохранения пообещал, что родителям, которым не с кем оставить детей, будут давать больничные.

После 26 марта будет решаться, что делать со школами, как организовать процесс обучения, если двух недель карантина окажется недостаточно. Учителя в этот период будут работать дистанционно.

Спортивные состязания будут проходить без зрителей: до 27 марта запрещены все культурно-развлекательные мероприятия, развлечения, посещение разных учреждений. Этот запрет касается спортклубов, музеев, театров и кинотеатров, ночных клубов.


На улице могут проводиться массовые мероприятия с участием не более 100 человек при соблюдении гигиены и гарантии, что в них не принимают участие люди, вернувшиеся из опасных территорий. 

В составе участников массовых мероприятий не должно быть лиц из группы риска: пенсионеров, людей с хроническими заболеваниями.

Запреты коснулись поездок. В частности, ограничены поездки в 10 стран: Китай, Гонконг, Иран, Японию, Южную Корею, Сингапур, Италию, Францию, Германию, Испанию.

Туда запрещены полеты и поездки, после возвращения полагается самоизоляция.

Ограничения не касаются работы магазинов и поликлиник.
 
 
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Правительство Литвы приняло пакет мер для ограничения распространения коронавируса.
 
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