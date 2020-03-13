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С 14 марта из-за коронавируса отменяют поезд Брест — Прага
13.03.2020 15:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 14 марта закрывается продажа билетов на поезд Брест — Прага и Прага — Брест, сообщили TUT.BY в справочной службе Брестского отделения Белорусской железной дороги.
Отмена поездов связана с тем, что с завтрашнего дня Чехия закрывает международное наземное транспортное сообщение. Это касается международных поездов и автобусов. Международные авиарейсы будут осуществлять только пражский аэропорт имени Вацлава Гавела, сообщает Министерство транспорта Чехии.
Когда возобновится железнодорожное сообщение из Бреста в Прагу, пока не известно.
Напомним, накануне Чехия объявила о введении на 30 дней режима ЧС. Правительство приняло решение с 14 марта во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостановить прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз. В Чехии зарегистрировано 96 случаев
В Беларуси
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С 14 марта закрывается продажа билетов на поезд Брест — Прага и Прага — Брест, сообщили TUT.BY в справочной службе Брестского отделения Белорусской железной дороги....
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