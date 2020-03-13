Лукашенко: система здравоохранения Беларуси и врачи молодцы

Источник материала: Горецкий вестник

Александр Лукашенко отмечает положительную работу системы здравоохранения в стране. Об этом он заявил, принимая с докладом министра здравоохранения Владимира Караника.





«Меня прежде всего волнует главный вопрос — управляемость системы. Управляемость всегда показывает себя и является лакмусовой бумажкой в каких-то неординарных случаях, — сказал Лукашенко. — Неплохо работает, конечно, система здравоохранения и врачи молодцы».

Вместе с тем он признал, что есть и определенные недостатки. «Мы о них поговорим. Они, если есть небольшие, то чисто субъективного характера. Это значит, в наших силах избегать их. Но они, грубо говоря, не смертельны. Не очень влияют на функционирование системы здравоохранения», — уверен глава государства.