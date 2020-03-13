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Лукашенко: система здравоохранения Беларуси и врачи молодцы
13.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Александр Лукашенко отмечает положительную работу системы здравоохранения в стране. Об этом он заявил, принимая с докладом министра здравоохранения Владимира Караника.
«Меня прежде всего волнует главный вопрос — управляемость системы. Управляемость всегда показывает себя и является лакмусовой бумажкой в каких-то неординарных случаях, — сказал Лукашенко. — Неплохо работает, конечно, система здравоохранения и врачи молодцы».
Вместе с тем он признал, что есть и определенные недостатки. «Мы о них поговорим. Они, если есть небольшие, то чисто субъективного характера. Это значит, в наших силах избегать их. Но они, грубо говоря, не смертельны. Не очень влияют на функционирование системы здравоохранения», — уверен глава государства.
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Александр Лукашенко отмечает положительную работу системы здравоохранения в стране. Об этом он заявил, принимая с докладом министра здравоохранения Владимира...
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