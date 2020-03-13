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В аэропорту Брест с 15 марта введут санитарно-карантинный контроль

13.03.2020 15:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В аэропорту Брест с 15 марта будет организован санитарно-карантинный контроль. Такое поручение дал председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис в связи с началом туристического сезона, сообщили корреспонденту БЕЛТА в облисполкоме.

В аэропорту Брест с 15 марта введут санитарно-карантинный контроль

Санитарно-карантинный контроль будет организован силами специалистов Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Вместе с работниками медпункта аэропорта они будут обследовать туристов, прилетающих с отдыха.

В аэропорту Брест с 15 марта введут санитарно-карантинный контроль

"В наличии средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, халаты), анкеты для пассажиров, пробирки для проведения забора материала на COVID-19 в случае необходимости, антисептик. В медпункте аэропорта создан запас защитных костюмов, есть необходимые укладки на случай выявления больного человека (подозрительного). Брестским областным центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья будет передан тепловизор для бесконтактной термометрии прилетающих пассажиров", - проинформировали в облисполкоме.

По данным на 13 марта, в Брестской области для исключения распространения коронавирусной инфекции в учреждениях здравоохранения под наблюдением находятся 19 человек. "Они прибыли к нам из стран, эпиднеблагополучных по коронавирусной инфекции. У них были изначально или появлялись уже в процессе меднаблюдения признаки ОРИ. Все эти пациенты госпитализированы в инфекционные отделения в боксированные палаты для минимизации распространения инфекции", - пояснили специалисты.

В облисполкоме добавили, что в аптеках Брестского РУП "Фармация", областном аптечном складе обеспечен запас масок, антисептиков, дезсредств, салфеток, препаратов для профилактики и лечения сезонных простудных заболеваний, ОРВИ.

 
Теги: Брест
 
 
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  В аэропорту Брест с 15 марта будет организован санитарно-карантинный контроль. Такое поручение дал председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис в связи с...
 
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Газета Авангард
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
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