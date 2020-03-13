ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лесхозы Брестской области начали поставлять березовый сок на экспорт

13.03.2020 15:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Лесхозы Брестской области на этой неделе начали первые в 2020 году поставки березового сока на экспорт, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Илья Шпак.

Лесхозы Брестской области начали поставлять березовый сок на экспорт

В Брестской области сезон заготовки березового сока начался 5 марта. За это время 14 лесхозов региона собрали почти 1 тыс. т полезной продукции. Безоговорочным лидером является Лунинецкий лесхоз, на долю которого приходится 35% от общего объема. "На этой неделе начали экспортные поставки сока. По данным на 13 марта, в Литву отгрузили 71,5 т. Из них 47,5 т отправил Лунинецкий лесхоз, остальное количество - Ивацевичский", - отметил Илья Шпак. Также за рубеж березовик намерены поставлять Ганцевичский и Пинский лесхозы.

На перерабатывающие предприятия страны лесхозы Брестского ГПЛХО уже отгрузили около 860 т березового сока. Еще 36 т реализовали населению. Приобрести полезный напиток можно по цене Br0,15-0,17 за 1 л в любом лесничестве.

В Брестской области в нынешнем сезоне сокодвижение малоинтенсивное. "Вероятно, это связано с погодными условиями. Зимой было недостаточно влаги, сейчас ночью и по утрам прохладно. Все эти факторы влияют на обильность сокодвижения", - пояснил заместитель гендиректора ГПЛХО.

Специалисты обращают внимание, что без разрешения заниматься заготовкой березового сока запрещено. Согласно ч.1 ст.15.26 КоАП, нарушение установленных правил влечет предупреждение или штраф до 20 базовых величин (1 БВ составляет Br27), на индивидуального предпринимателя - до 100 БВ, юридическое лицо - до 500 БВ.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Лесхозы Брестской области на этой неделе начали первые в 2020 году поставки березового сока на экспорт, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: система здравоохранения Беларуси и врачи молодцы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика