Из-за пациента с коронавирусом, вовремя не обратившегося за медпомощью, изолирован 91 человек

Источник материала: Виртуальный Брест

Из-за пациента с коронавирусом, посетившего Италию и не сообщившего об этом, изолирован 91 человек, сообщила журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.





"Изолирован 91 человек. Если бы он вовремя обратился за помощью, изолированных было бы меньше", - сказала Инна Карабан.

По ее словам, среди контактов - сын-студент этого пациента, который также мог быть носителем коронавируса .

Речь идет о пациенте, который в понедельник был выявлен в Минске с пневмонией в состоянии средней степени тяжести. Он скрыл от врачей, что находился на севере Италии. В Беларусь он прилетел рейсом из Мюнхена. Только когда пациент попал в больницу с пневмонией, сделали тест на коронавирус , и он оказался положительным.