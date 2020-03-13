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Из-за пациента с коронавирусом, вовремя не обратившегося за медпомощью, изолирован 91 человек

13.03.2020 15:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Из-за пациента с коронавирусом, посетившего Италию и не сообщившего об этом, изолирован 91 человек, сообщила журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.

Из-за пациента с коронавирусом, вовремя не обратившегося за медпомощью, изолирован 91 человек

"Изолирован 91 человек. Если бы он вовремя обратился за помощью, изолированных было бы меньше", - сказала Инна Карабан.

По ее словам, среди контактов - сын-студент этого пациента, который также мог быть носителем коронавируса.

Речь идет о пациенте, который в понедельник был выявлен в Минске с пневмонией в состоянии средней степени тяжести. Он скрыл от врачей, что находился на севере Италии. В Беларусь он прилетел рейсом из Мюнхена. Только когда пациент попал в больницу с пневмонией, сделали тест на коронавирус, и он оказался положительным.

 
Теги: Минск
 
 
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  Из-за пациента с коронавирусом, посетившего Италию и не сообщившего об этом, изолирован 91 человек, сообщила журналистам заместитель начальника отдела гигиены,...
 
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