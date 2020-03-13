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Уже 27 зараженных! Минздрав: ситуация под контролем

13.03.2020 14:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

РНК коронавируса в Беларуси обнаружено у 27 человек, первые трое выписаны, заявили сегодня на брифинге в Минске представители Минздрава и объяснили в чем дело.

Уже 27 зараженных! Минздрав: ситуация под контролем
В учреждениях здравоохранения 24 человека и также остаются в учреждениях здравоохранения "контакты первого уровня", сообщает Минздрав

Во время брифинга представителей Минздрава заявили, что в учреждениях здравоохранения достаточно лекарственных средств, проверены на работоспособность более 2 тыс аппаратов ИВЛ.

По данным Минздрава, 7 заболевших дали по 2-3 контакта заразившихся. Из заболевших один, к сожалению, скрыл информацию о посещении Северной Италии, вовремя не вызвал скорую помощь. В результате он дал более 90 человек "первого контакта".

На данный момент на медицинском контроле находятся 224 человека "контактов первого и второго уровня.



При этом Минздрав считает, что закрывать учебные заведения на карантин нецелесообразно. Аргумент: дети и молодежь или не болеют коронавирусом, или это протекает бессимптомно.

Пояснили в Минздраве и ситуацию с гимназией №20 Минска. - там отправлен домой один класс. Оказалось, из-за девочки, чей папа инфицирован. Но у нее тест пока отрицательный.
 
Теги: Минск
 
 
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РНК коронавируса в Беларуси обнаружено у 27 человек, первые трое выписаны, заявили сегодня на брифинге в Минске представители Минздрава и объяснили в чем дело.
 
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Газета Авангард
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