Три свадьбы, три развода и вагон проблем. Линии судьбы Татьяны Лютаевой

Источник материала: Аргументы и факты

У красивой женщины — красивая дата: актриса Татьяна Лютаева отмечает 55-летие.

Возраст Татьяна не скрывает. Да и что толку — все равно никто не поверит. Ее отчества не знают, кажется, даже коллеги. А выглядит Лютаева так, будто она не мама, а старшая сестра своей дочери Агнии Дитковските.

Четкие следы жизненных перипетий обычно без зазрения совести остаются на женских лицах. Когда-то милые, симпатичные, обаятельные, перестрадав и вынеся на себе все удары судьбы, девушки превращаются в уставших тетушек с грустными глазами и опущенными уголками губ. К тому же лица актрис «старятся» быстрее: постоянное использование грима не идет коже на пользу. Лютаева не стала исключением: вернувшись 15 лет назад из Вильнюса в Москву, она выглядела на свои 40, а может, и старше. Одна с двумя детьми, двумя чемоданами и... вагоном проблем, разгружать которые нужно было самой. Надеяться не на кого.



Татьяна Лютаева в роли Анастасии Ягужинской. 1987 год Фото: Кадр из фильма

Нужно было пахать и пахать

В Литве остались два бывших мужа, — Олегас Дитковскис и Рокас Раманаускас — ее молодость, театральная карьера. И можно было бы жалеть об этом всю оставшуюся жизнь…

В детстве Татьяна очень переживала, что отношения родителей испортились и несколько лет они продолжали жить вместе только ради нее. Поступив во ВГИК, Татьяна отправила обоим открытки: «Разводитесь!» И они развелись. Ушла любовь — не надо мучить друг друга, считает актриса. А плакать и страдать просто непродуктивно.

Ей надо было поднимать детей: Агния училась в 9 классе, Доминик еще не ходил в школу. Нужно было работать и зарабатывать. Впрочем, с этим-то как раз никогда проблем не возникало. Трудиться, доводить начатое до конца Таня научилась еще в детстве, когда занималась спортом и музыкой. Поэтому все годы жизни в Вильнюсе она не только играла в русском драмтеатре, но и снималась, проводила фестиваль русского кино, привозя в Литву лучших режиссеров и актеров. Даже литовский выучила.

Но Москва не Вильнюс. Актрис больше, работы меньше. А у Лютаевой элементарно не было даже жилья. Пришлось снять что-то затхлое с «бабушкиным ремонтом» у Курского вокзала. И пахать, пахать…

Каждый новый брак короче предыдущего

В какой-то момент забрезжило, как утреннее солнце, личное счастье. На съемках очередного фильма Татьяна познакомилась с оператором Дмитрием Мишиным. Он зарабатывал. Окружил семью теплом и заботой. Перевез в свою квартиру. Но и этим отношениям не суждено было продлиться долго. Каждый последующий брак Лютаевой становился короче на три года: 10, 7, 4…

И снова она взвалила все на себя: дом, репетиторов для сына, которого пришлось перевести на дистанционное обучение, карьеру… Тут еще появились проблемы у дочки: Агния то сходилась с Алексеем Чадовым, то расставалась. Все-таки поженившись, они родили Татьяне очаровательного внука Федора. Но… вскоре снова разбежались. Агния потом родила второго ребенка. Забот у Татьяны прибавилось…



Татьяна Лютаева с сыном. 2018 год. Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Вышла на улицу — никто не узнал

Она справилась. И продолжает справляться, по-прежнему ни на кого не рассчитывая. Не ожидая помощи. Главное — к 50 годам актриса наконец-то заработала на приличный дом. Да не где-нибудь, а на Николиной горе. И там достаточно места и для детей, и для внуков. У Татьяны и Агнии очень близкие отношения. Они делятся друг с другом сокровенным, вместе снимаются. Сделали собственный фильм «Камень. Ножницы. Бумага» (Лютаева — режиссер, сценарист, исполнительница главной роли). Открыли агентство по подбору домашнего персонала. И даже стали лицами… клиники безоперационных технологий.

Ну да, так бывает… Прежде актриса выступала против искусственного омоложения, говорила, что все становятся похожими друг на друга... И не удержалась, ступила на ту же дорожку. В интервью она, правда, пытается убедить всех, что убрала только совсем уж неприличные грыжи под глазами и это была одна-единственная операция. Но, судя по фотографиям, грыжами не ограничилась. На иных снимках в сегодняшней Лютаевой сложно узнать ту девочку, которая когда-то сыграла у Светланы Дружининой в «Гардемаринах...». А ведь грядет продолжение истории. И Анатасию Ягужинскую снова сыграет Татьяна Лютаева. Спустя 30 лет. Узнают ли зрители?



Татьяна Лютаева и Агния Дитковските. 2019 год. Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Или будет как в 1988-м, после премьеры? Беременная Агнией Татьяна приехала к маме в Одессу, когда по ТВ как раз показывали «Гардемаринов...». Спустя пару дней новоиспеченная звезда при полном параде вышла на улицу, ожидая, что сейчас к ней вся Одесса сбежится за автографами. Проехала на троллейбусе, походила по бульварам… Никто не подошел. Ни один человек не узнал. Звездная болезнь прошла, не успев начаться. Больше Татьяна ею уже никогда не страдала.

Однако и «Гардемарины...» — при огромной фильмографии (иногда Лютаева снималась в 10 проектах за год) — так и остались главной работой актрисы. «Хорошо, что так», — говорит она. И, не расстраиваясь, продолжает радоваться жизни. Несмотря ни на что. Помогает одесский темперамент. И принцип, которому актриса старается не изменять: «Если у тебя есть цель, беги к ней. Не можешь бежать — иди. Не можешь идти — ползи. А не можешь ползти — хотя бы ляг по направлению к цели».