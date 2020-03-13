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СЕХА-лига. БГК им. Мешкова вышел в «Финал четырёх»

13.03.2020 16:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. БГК им. Мешкова вышел в «Финал четырех» СЕХА-лиги! В ответном матче четвертьфинала подопечные Рауля Алонсо вновь обыграли запорожский «Мотор» – 33:28, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

СЕХА-лига. БГК им. Мешкова вышел в «Финал четырёх»

Долгое время команды шли вровень, но уже к концу первого тайма усилиями капитана Ивана Пешича «мешковцы» смогли оторваться на 4 мяча. Во второй половине встречи брестчане еще больше ушли вперед, и судьба путевки в решающий раунд была определена.

Планируется, что «Финал четырёх» пройдет с 3 по 5 апреля. Соперниками БГК станут «Загреб» и победители противостояний «Веспрем» – «Войводина» (31:26 в первой встрече) и «Вардар» – «Нексе» (31:30).

Люди в материале: Иван Пешич

 
 
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Новости Беларуси. БГК им. Мешкова вышел в «Финал четырех» СЕХА-лиги! В ответном матче четвертьфинала подопечные Рауля Алонсо вновь обыграли запорожский...
 
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