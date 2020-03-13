ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

А так можно было? В Кишиневе на крыше пятиэтажки построили частный дом - с забором и сараем

13.03.2020 16:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Целый двухэтажный дом построил житель Кишинева на крыше хрущевки. Как сообщает сайт bloknot-moldova.md, территория вокруг него огорожена забором, рядом есть сельхозпостройки. Как такое вообще возможно?


Фото: bloknot-moldova.md

Как оказалось, про оригинальную «мансарду» на крыше хрущевки в центре Кишинева знают уже давно, но она как бы никому не мешала. Однако власти столицы Молдовы недавно объявили войну незаконным стройкам, пристройкам, а также киоскам, рекламным панно, гаражам и парковкам. И столь «выпирающий» и явный самострой заметили, и о нем заговорили.

Выяснилось, что владелец крышного особняка прописан в квартире на последнем этаже хрущевки. В какой-то момент он решил расширить жилплощадь и существенно улучшить жилищные условия и организовал из квартиры отдельный выход на крышу и потихоньку построил там целый дом. Участок вокруг него (то есть крышу хрущевки) по-хозяйски обнес забором — вероятно, чтобы не выпасть за пределы владений во время жарки шашлыка.

Если присмотреться, то рядом с домом есть еще и сельхозпостройки. Дом отапливается дровами: из трубы дымохода идет дым, если судить по изображению на фото.

У нас два вопроса — как это можно было незаметно построить и почему до сих пор не снесли?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
СЕХА-лига. БГК им. Мешкова вышел в «Финал четырёх»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика