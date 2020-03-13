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А так можно было? В Кишиневе на крыше пятиэтажки построили частный дом - с забором и сараем
Источник материала: Tut.by
Целый двухэтажный дом построил житель Кишинева на крыше хрущевки. Как сообщает
Как оказалось, про оригинальную «мансарду» на крыше хрущевки в центре Кишинева знают уже давно, но она как бы никому не мешала. Однако власти столицы Молдовы недавно объявили войну незаконным стройкам, пристройкам, а также киоскам, рекламным панно, гаражам и парковкам. И столь «выпирающий» и явный самострой заметили, и о нем заговорили.
Выяснилось, что владелец крышного особняка прописан в квартире на последнем этаже хрущевки. В какой-то момент он решил расширить жилплощадь и существенно улучшить жилищные условия и организовал из квартиры отдельный выход на крышу и потихоньку построил там целый дом. Участок вокруг него (то есть крышу хрущевки) по-хозяйски обнес забором — вероятно, чтобы не выпасть за пределы владений во время жарки шашлыка.
Если присмотреться, то рядом с домом есть еще и сельхозпостройки. Дом отапливается дровами: из трубы дымохода идет дым, если судить по изображению на фото.
У нас два вопроса — как это можно было незаметно построить и почему до сих пор не снесли?
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В Кишиневе на крыше пятиэтажки построили частный дом.
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