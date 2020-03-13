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«Страна для жизни»: в Минске появились «самые стабильные» носки о типичном беларусе

13.03.2020 16:12 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Минский магазин подарков «Зорка Венера» запартнерился с беларуским брендом носков Sox Pistols – и общими усилиями выпустил носки о каждом беларусе. Новую коллекцию магазин показал в своем инстаграме.

«Что-то приходит, что-то уходит, а что-то остается вечным. «Стабильность» – вот настоящий бренд Беларуси! Стабильные приключения рубля, ежегодный отрыв на «Дожинках», стабильный рост надоев и вкус сгущенки – эти вещи попали в самую стабильную коллекцию носков, чтобы ты не забывал, что живешь в «Стране для жизни»!» – описывают авторы свой проект.

Линейка носков включает в себя три дизайна.

Первый – о беларуской молочке:

Что этим хотел сказать автор. «Молоко от беларуских коровок очень вкусное, потому что их уровень счастья (и чистоты) контролируется лично на самом высоком уровне. Из-за молока даже разгораются войны, которые являются основой внешнеполитических отношений с восточным соседом».

Второй – о беларуских миллионерах:

Что этим хотел сказать автор. «С 1993 года беларуский рубль потерял аж восемь нулей! За эти 27 лет беларуская валюта пережила три деноминации и пять девальваций, а каждый беларус хоть раз в жизни успел почувствовать себя миллионером».

И третий – конечно, о беларуской картошке:

Что этим хотел сказать автор. «Носки в честь «Дожинок» - самого аграрного и трэшового праздника в Беларуси. Владелец [таких носков] получает + 10% к урожаю картофеля».

Эти носки достойны моих ног. Где купить?

Носки можно купить в самом магазине «Зорка Венера» – по адресу улица Немига, 3; нулевой этаж, место 69. За весь набор попросят 20 рублей, за отдельную пару – восемь рублей.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Минский магазин подарков «Зорка Венера» запартнерился с беларуским брендом носков Sox Pistols – и общими усилиями выпустил носки о каждом беларусе. Новую коллекцию...
 
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