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Чемпионат Беларуси. Хоккеисты «Немана» обыграли «Шахтёр»

13.03.2020 16:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Хоккейный клуб «Неман» с победы начал полуфинальную серию плей-офф чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат Беларуси. Хоккеисты «Немана» обыграли «Шахтёр»

На домашнем льду гродненцы встретились с «Шахтером». «Горняки» открыли счёт в поединке уже на 5 минуте. Через 13 минут хозяева сравняли – 1:1. Во второй трети команды также обменялись заброшенными шайбами, а развязка наступила лишь в концовке третьего периода. За две минуты до завершения основного времени Виктор Туркин выводит «Неман» вперёд – 3:2, а Артём Кислый упрочивает преимущество, поражая пустые ворота.

Победа за гродненцами – 4:2. Второй матч в этой паре запланирован на 14 марта.

Люди в материале: Артём Кислый, Виктор Туркин

 
 
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Новости Беларуси. Хоккейный клуб «Неман» с победы начал полуфинальную серию плей-офф чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
 
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