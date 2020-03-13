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Лукашенко рассказал о помощи белорусских милиционеров в борьбе с коронавирусом

13.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что бороться с распространения коронавируса в стране поможет и милиция. Об этом глава республики сообщил на встрече с министром внутренних дел Беларуси Юрием Караевым, принимая его доклад, передает телеканал «МИР 24».

«Без милиции мы никак. Но не надо никого хватать, не надо никого напрягать. Просто надо советовать людям, особенно старикам, где-то помочь, подсказать. Если кому-то надо, хлебушка и молока в магазине приобрести и отнести. Лучше пускай они побудут дома», – сказал Лукашенко.

Он отметил, что из-за ситуации с коронавирусом расслабляться нельзя, но и поддаваться панике не стоит. По словам главы республики, белорусские медики успешно противостоят распространению инфекции.

«Мы работаем при малейшем подозрении. Если человек где-то был, мы его проверяем и все окружение, с кем он был в контакте в последнее время…Мы ничего не скрываем, чтобы не было паники. Но людей предупреждаем: будьте аккуратными», – заметил президент Беларуси.

Он указал, что при первой же настороженности на болезнь людям лучше оставаться дома.

«При первой же настороженности в отношении себя останься дома, не ходи по улице и не рискуй не только собой, но и окружающими. Вот главный метод борьбы с этой заразой», – подчеркнул Лукашенко.

Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом в Беларуси увеличилось до 21. Один человек в состоянии средней степени тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно. В свою очередь, выписан первый пациент, у которого был диагностирован вирус.



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Глава Беларуси отметил, что правоохранителям не надо никого хватать, а надо помочь людям с советами или сходить за хлебом для пожилых людей.
 
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