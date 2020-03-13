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Паспорт гражданина Республики Беларусь

13.03.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Паспорт — основной документ гражданина Республики Беларусь. Представляет собой книжный блок размером 125 x 88 мм с закругленными углами, состоящий из обложки и 32 пронумерованных страниц.

Паспорт гражданина Республики Беларусь

 
 
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Паспорт — основной документ гражданина Республики Беларусь. Представляет собой книжный блок размером 125 x 88 мм с закругленными углами, состоящий из...
 
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