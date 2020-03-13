Погоня с отягчающими: жителей Дзержинского района будут судить за браконьерство. И не только

Источник материала: Новости Дзержинска

Заметив на раскисшей после дождя лесной дороге зеленую «Ниву», представители Столбцовской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира тут же преградили ей путь. Однако водитель не собирался останавливаться. Взревев мотором, внедорожник ринулся в объезд. Началась погоня

Петляя по ухабистой гравийке, браконьеры рассчитывали оторваться от преследователей. Но знавшие чащу как свои пять пальцев защитники природы не упускали дельцов из виду. Вскоре, воспользовавшись секундной заминкой, один из гос­инспекторов подбежал к вездеходу, но в доли секунды оказался на капоте. Через несколько минут «Нива» очутилась на встречной полосе оживленной трассы М1. А через пару километров свернула в… подземный пешеходный переход. Ступеньки вниз авто преодолело, однако подняться наверх ему уже оказалось не под силу. Бросив машину, подельники сбежали. Однако на пороге дома их уже ждали сотрудники СПБТ «Алмаз» МВД.

Как выяснилось, горе-охотникам было что скрывать. Багажник внедорожника оказался забит лосиным мясом - всего около 160 кг. Там же обнаружились и инструменты для разделки туши, а в лесу - место захоронения останков. Накануне родные братья - жители Дзержинского района - лишили жизни самку сохатого, которая готовилась обзавестись потомством.





Встреча с представителями Госинспекции стала для мужчин досадной неожиданностью: им казалось, приняли все меры во избежание разоблачения. Не подозревали задержанные и о том, что по их следу уже давно шли сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, тщательно документируя эпизоды противоправной деятельности.

По словам старшего оперуполномоченного по особо важным делам 2-го управления ГУБОПиК подполковника милиции Сергея Колоцея, в поле зрения стражей порядка предполагаемые браконьеры оказались в сентябре прошлого года.

- Узнав, что братья промышляют незаконной охотой и, возможно, используют для этого незарегистрированное огнестрельное оружие, начали собирать о них информацию, - говорит офицер. - Подозрения подтвердились: хоть фигуранты и были членами БООР, требования организации они игнорировали. Нелегально отстреливая лосей, продавали мясо постоянным клиентам по фиксированным ценам. Промысел шел бойко - об официальном трудоустройстве родственники даже не помышляли.

Младший из братьев в прошлом отбывал наказание за кражи и сбыт похищенного автотранспорта, после чего вместе со старшим решил сменить род занятий. Криминальное ремесло умело маскировали. И даже будучи, как говорится, пойманными за руку, умудрялись оборачивать ход событий в свою пользу.

- Избегая уголовного преследования, подельники отвечали за нарушения лишь в рамках административного законодательства, - объясняет С. Колоцей. - Чтобы отвести от себя подозрения и не допустить конфискации стволов, один из браконьеров после состоявшегося в прошлом году разбирательства перерегистрировал гладкоствольное оружие на супругу.

Ощущение безнаказанности и неуязвимости хоть и окрыляло сообщников, но не заставило утратить бдительности: они прибегали к исключительным мерам конспирации. Да и незаконная добыча особей сохатого велась в обширных угодьях Негорельского лесхоза, поэтому предугадать, где звероловы могли объявиться в следующий момент, было крайне сложно.









- Сообщники исследовали лесной массив вдоль и поперек, знали все подъездные пути и тропинки, - рассказывает Сергей Владимирович. - Обычно охотились с собаками, которые загодя предупредили бы о приближении чужих. Более того, братья хорошо ориентировались по следам: изучили рисунки протекторов машин егерей, отпечатки обуви каждого из них.

Наведываясь в чащу, братья первым делом анализировали, кто из специалистов и как давно приезжал, по какому маршруту шел. Этот ритуал не забывали соблюдать каждый раз перед тем, как расчехлить ружье.

- Если повода для беспокойства не было, выслеживали очередную жертву и нажимали на спусковой крючок, - отмечает собеседник. - Но добычу из предосторожности забирали не сразу: забрасывали трофей ветками, чтобы вернуться на следующий день. Наутро добирались до леса на той самой «Ниве» и приступали к привычному обходу территории.

К схрону шли пешком, там разделывали тушу и упаковывали мясо в мешки. Затем несли их несколько километров по чаще в укромное место. Только убедившись в отсутствии нежелательных свидетелей, ехали туда на авто и загружали добычу в багажник.

- Фигуранты отдавали себе отчет в том, что за незаконную охоту на лося, влекущую ущерб в особо крупном размере, им грозит до шести лет лишения свободы со штрафом и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, - продолжает С. Колоцей. - Поэтому было очевидно: подобраться к ним незамеченными окажется крайне сложно. Тем не менее в один из февральских дней удалось задокументировать факт незаконной добычи сохатого. Задерживать браконьеров решили с поличным - после разделки туши. К мероприятию подключились представители Столбцовской МРИ.

Когда братья надолго скрылись в лесу, у правоохранителей не осталось сомнений: с пустыми руками те не уйдут. Дальнейшие события развивались по уже известному сценарию.

Возбужденное в отношении подельников уголовное дело находится в производстве сотрудников УСК по Минской области, у подозреваемых изъято шесть единиц зарегистрированного оружия. Они сразу погасили причиненный незаконными действиями ущерб - более 24 тысяч рублей. А вот раскаялись ли в содеянном - большой вопрос.

Держать ответ родственникам предстоит не только за лишение жизни беззащитного животного. Будет дана правовая оценка и событиям, участником которых стал госинспектор. Санкция статьи 366 УК (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг) предусматривает до пяти лет лишения свободы...

Но, возможно, и это будет не конец истории. Сотрудники ГУБОПиК проверяют причастность горе-охотников еще к ряду совершенных в Дзержинском районе тяжких преступлений. На повестке дня оперативников немало вопросов, ответы на которые они рассчитывают получить в ближайшее время.







Источник: газета "На страже"