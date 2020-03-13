В Быхове учащимся вручили паспорта, а младших школьников приняли в пионеры

Источник материала: Маяк Преднепровья

Накануне Дня Конституции Республики Беларусь в районном исполнительном комитете самым активным в учебе, спорте и общественной жизни учащимся вручили паспорта, а младших школьников приняли в пионеры.





В торжественном мероприятии участвовали председатель районного Совета депутатов Вячеслав Сидоренко, заместитель председателя райисполкома Виктор Агнетов, прокурор Быховского района Андрей Стрельцов. Отмечалось, что в эти дни по всей стране проходит молодежная акция «Мы – граждане Беларуси», во время которой и вручаются паспорта молодым людям. Буквально на днях главный документ получил из рук Президента нашей страны гимназист Дмитрий Иванов. По приезде он поделился своими впечатлениями от той незабываемой встречи. А еще один учащийся гимназии Всеволод Ященко представит район на областном этапе вышеупомянутой акции.

По словам Виктора Агнетова, авангардом общества является молодежь, у которой есть новые идеи и устремления к их осуществлению, а значит, будут и реальные достижения. Кстати, 5 учащихся уже были отмечены дипломами областных и республиканских этапов образовательных олимпиад. Наши спортсмены приняли участие в 68 спортивных соревнованиях, в том числе в 21 международном и республиканском. Ребята прославили Быховщину во Франции, Латвии, Сербии, Италии, России, Польше.

Недавними призерами чемпионата Европы в Баку стали Татьяна Перцева, Александра Кислякова и Юлия Писаренко. Все эти достижения — результат огромного и настойчивого труда молодых людей с активной жизненной позицией, которая формируется участием в общественной жизни класса, школы, района.

Этому способствуют также молодежные и детские организации. Патриотизм ведь — это ежедневный целеустремленный труд на благо Родины, сохранение исторических, культурных традиций и духовно-нравственных ценностей, защита интересов государства и жизни людей. Все названные ценности нашим предкам приходилось отстаивать с оружием в руках. Поэтому мы должны помнить, что75 лет назад наши деды и прадеды ценой неимоверных жертв, небывалого мужества и героизма отвоевали для белорусов право на мирную жизнь.

Виктор Агнетов и Андрей Стрельцов затем вручили 14-летним юношам и девушкам паспорта. Их получили учащиеся СШ № 3 и № 2, а также гимназии города Быхова: Матвей Козлов, Дарья Акулич, Ангелина Бабкунова, Денис Кузьмич и Ангелина Савостикова. Ребята также вручили по экземпляру красочной книги «Я — гражданин Республики Беларусь» и Конституции Республики Беларусь.





Юных граждан с вступлением во взрослую жизнь поздравили также председатель районного совета ветеранов Михаил Козлов и исполняющая обязанности первого секретаря районной организации ОО «БРСМ» Кристина Ерошенко, которая потом вручила новым членам своей молодежной организации значки и членские билеты.

Председатель районного совета ОО «Белорусская республиканская пионерская организация» Татьяна Кондратенко приняла в ряды районной пионерской организации школьников младших классов из учреждений образования нашего города. Повязали ребятам красно-зеленные галстуки представители таких районных общественных объединений, как «Белорусский союз офицеров», «Белорусский союз моряков» и «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане».