«Белнефтехим» не исключает закупки дешевой нефти в Саудовской Аравии

Источник материала: Ежедневник

Концерн «Белнефтехим» мониторит изменившуюся после развала сделки ОПЕК+ ситуацию на мировом рынке нефти и не исключает возможности покупки дешевой нефти у Saudi Aramco.

"Мы работаем по всем направлениям диверсификации, в том числе по арабским поставщикам с учетом складывающегося предложения. "Белнефтехим" продолжает изучать новейший рынок, так как пока нет информации, что по новым ценам заключены реальные контракты", - сказал агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, комментируя возможность покупки нефти у Saudi Aramco.

Как сообщалось, Саудовская Аравия, объявившая после развала сделки ОПЕК+ о крупных скидках и росте добычи нефти с апреля на 25%, направила потоки нефти в Европу, обещая местным НПЗ утроить поставки по сравнению с обычными объемами из королевства.

Беларусь с конца 2019 года ведет безрезультатные переговоры с крупными российскими НК об условиях поставки нефти на белорусские НПЗ. Пока поставки нефти из РФ ограничены узким кругом малых компаний и снизились по итогам января-февраля на 76% до 719 тыс. тонн.

В этой ситуации Беларусь начала альтернативный импорт нефти – через порт Клайпеды по железной дороге на новополоцкий "Нафтан" и через порт Одессы на Мозырский НПЗ по нефтепроводам Одесса-Броды/Броды-Мозырь. В марте поставки танкерной нефти для Беларуси составят 570 тыс. тонн.