Источник материала: Кобринский вестник

На 13 марта в инфекционных отделениях организаций здравоохранения области находится 19 человек под медицинским наблюдением с целью исключения коронавирусной инфекции СOVID-19. Из них 4 дальнобойщика, которые были в Италии.

Эти люди прибыли к нам на территорию области из эпиднеблагополучных стран по коронавирусной инфекции и у них имелись или появились в процессе меднаблюдения признаки острой респираторной инфекции. Все они госпитализируются в инфекционные отделения в боксы, боксированные палаты УЗ «Брестская областная клиническая больница» с целью минимизации распространения инфекции.

В аптеках Брестского РУП «Фармация», областном аптечном складе обеспечено наличие масок санитарно-гигиенических, антисептиков, дезсредств, салфеток, а также лекарственных средств для профилактики и лечения сезонных простудных заболеваний, ОРВИ (по отдельным позициям запас составляет в объеме 3-4-месячной потребности) и др.

В настоящее время продолжена работа по организации оперативных поставок многоразовых марлевых масок для государственных аптек Брестского региона отечественными производителями. В марте 2020 года в областной аптечный склад маски медицинские поступают ежедневно и далее распределяются по аптекам области.

Приняты меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу. Организован забор биологического материала на коронавирусную инфекцию у лиц, прибывающих на территорию Республики Беларусь, которые в течение 14 дней до прибытия находились в эпиднеблагополучных странах по коронавирусной инфекции.

Всего с 28 января по 12 марта санитарно-карантинный контроль прошли 359423 человека, из них:

– в КНР находилось 13 человек, у всех проведены лабораторные исследования на коронавирус, результат отрицательный;

– в Италии находились 879 человек (229 туристов и 650 дальнобойщиков), проведены лабораторные исследования на коронавирус:

– 435 человек проследовали транзитом в Российскую Федерацию;

– в другие области Республики Беларусь – 307;

– на территорию Брестской области прибыло 137 лиц.

Всего на 14.00 часов 12 марта в Брестскую область из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, в том числе через пункты пропуска разных областей прибыл 231 человек, все обследованы лабораторно.

По 55 закончено медицинское наблюдение, все здоровы.

По 176 меднаблюдение продолжается.

За последние сутки (12 марта) прошли санитарно-карантинный контроль 7520 человек, из них:

– в Италии находились 33 человека (29 дальнобойщиков и 4 туриста), всем проведены лабораторные исследования на коронавирус;

– 13 человек проследовали транзитом в Российскую Федерацию;

– в другие области Республики Беларусь – 12;

на территорию Брестской области прибыло 8 чел.

За 12 марта в инфекционное отделение Брестской областной клинической больницы был госпитализирован 1 человек, вернувшийся из эпиднеблагополучной страны, с признаками ОРИ.

В связи со скорым началом туристического сезона, по поручению председателя облисполкома, с 15.03.2020 будет организован санитарно-карантинный контроль в аэропорту «Брест» Брестского филиала

ГП «Белаэронавигация» силами специалистов Брестского ЗЦГиЭ.

Совместно с сотрудниками медпункта аэропорта будет осуществляться санитарно-карантинный контроль лиц, прилетающих с отдыха.

В наличии имеется СИЗ (перчатки, маски, халаты), анкеты для пассажиров, пробирки для проведения забора материала на COVID-19 в случае необходимости, антисептик. В медпункте аэропорта создан запас ПЧК 1-го типа, имеются необходимые укладки на случай выявления больного (подозрительного) с заболеванием, имеющим международное значение, также Брестским областным ЦГЭиОЗ будет передан тепловизор для осуществления бесконтактной термометрии граждан, прилетающих в аэропорт «Брест».

По информации Главного управления идеологической работы и по делам молодёжи Брестского облисполкома.