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Президент Бразилии заразился коронавирусом

13.03.2020 17:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Результаты первого теста на наличие коронавируса COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару оказались положительными, сообщает местное издание O Dia.



Ранее стало известно, что тесты на коронавирус у Фабио Вайнгартена - главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента - дали положительный результат. После этого Болсонару сам сдал тест на коронавирус.

Согласно данным газеты, первые результаты были положительными. Официально данная информация пока не подтверждалась.
 
 
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Результаты первого теста на наличие коронавируса COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару оказались положительными, сообщает местное издание O Dia.
 
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