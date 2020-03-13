Президент Бразилии заразился коронавирусом









Ранее стало известно, что тесты на коронавирус у Фабио Вайнгартена - главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента - дали положительный результат. После этого Болсонару сам сдал тест на коронавирус.





Согласно данным газеты, первые результаты были положительными. Официально данная информация пока не подтверждалась.