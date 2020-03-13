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«Белавиа» отменяет очень много рейсов: ищите свой

13.03.2020 17:10 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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«Белавиа» отменяет множество своих рейсов в страны Европы, Азии, Россию и Украину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.

Например, в некоторые дни самолеты «Белавиа» прекратят летать в Баку, Ереван, Брюссель, Лондон, Будапешт, Франкфурт, Берлин, Ганновер, Мюнхен, Тбилиси, Алматы, Нур-Султан, Ригу, Вильнюс, Кишинев, Белград, Харьков, Женеву, Стокгольм, Хельсинки, Париж, Ниццу, Прагу, Таллин.

Отменена также часть рейсов в ряд городов России – Нижний Новгород, Калининград, Воронеж, Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи.

Такое решение авиакомпания приняла, следя за новостями про пандемию коронавируса и следуя рекомендациям ВОЗ. Пресс-служба «Белавиа» пишет: если вы поняли, что ваш рейс слетел, то можно вернуть всю сумму за билет без удержаний. А еще изменить дату полета по тому же маршруту до 31 мая 2020 (или в пределах максимального срока пребывания в пункте назначения по авиабилету без дополнительных сборов в пределах одного класса обслуживания). 

«В случае, если ваш рейс не отменен, внесение изменений и возврат возможны в соответствии с правилами примененного тарифа», – уточнила «Белавиа».

 
Теги: Новости
 
 
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«Белавиа» отменяет множество своих рейсов в страны Европы, Азии, Россию и Украину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика. Например, в...
 
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