Как суперзвезда защищается от инфекции

Источник материала: Ежедневник

фото: vogue.ru

Это не шутка и не розыгрыш. Наоми Кэмпбелл еще до мировой антибактериальной паники была известна своей чрезмерной аккуратностью, а теперь экипировалась в защитный костюм от и до.

Наоми и раньше летала в самолетах в маске и перчатках. Еще задолго до появления ныне известного всем вируса. Еще в июле модель выложила в инстаграме свое фото в весьма интересном обмундировании, которое она призывала использовать для безопасности во время полетов. И хотя тогда над ней посмеивались, теперь надевать маски и перчатки — нормальная практика, пишет Vogue .

Наоми же пошла дальше и сейчас летает в антибактериальном костюме. Что ж, помимо бактерий ей не страшны и назойливые взгляды — узнать Наоми в таком наряде практически невозможно.

Можете принять модель за ипохондрика, но на самом деле в самолете действительно просто заразиться, особенно если вам «повезло» забукировать место в метре от больного.



