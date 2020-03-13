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Как суперзвезда защищается от инфекции

13.03.2020 17:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: vogue.ru

Это не шутка и не розыгрыш. Наоми Кэмпбелл еще до мировой антибактериальной паники была известна своей чрезмерной аккуратностью, а теперь экипировалась в защитный костюм от и до.

Наоми и раньше летала в самолетах в маске и перчатках. Еще задолго до появления ныне известного всем вируса. Еще в июле модель выложила в инстаграме свое фото в весьма интересном обмундировании, которое она призывала использовать для безопасности во время полетов. И хотя тогда над ней посмеивались, теперь надевать маски и перчатки — нормальная практика, пишет Vogue

Наоми же пошла дальше и сейчас летает в антибактериальном костюме. Что ж, помимо бактерий ей не страшны и назойливые взгляды — узнать Наоми в таком наряде практически невозможно.

Можете принять модель за ипохондрика, но на самом деле в самолете действительно просто заразиться, особенно если вам «повезло» забукировать место в метре от больного. 


 
 
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Это не шутка и не розыгрыш. Наоми Кэмпбелл еще до мировой антибактериальной паники была известна своей чрезмерной аккуратностью, а теперь экипировалась в защитный...
 
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