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Клаус Шорманн: в 2021 году мы ожидаем прекрасный чемпионат мира по пятиборью в Минске

13.03.2020 17:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чемпионат мира по современному пятиборью в 2021 году пройдет в Минске и, скорее всего, на столичном стадионе «Динамо». Такое мнение высказал президент международной федерации доктор Клаус Шорманн, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Клаус Шорманн: в 2021 году мы ожидаем прекрасный чемпионат мира по пятиборью в Минске

Высокий гость побывал в нашей стране с официальным визитом и ознакомился с инфраструктурой города. Он отметил, что и «Минск-Арена», и «Динамо» идеально подходят для проведения самых крупных турниров «рыцарей пяти качеств». Сейчас осталось согласовать конкретные сроки чемпионата мира и окончательно определиться с площадкой.

Клаус Шорманн: в 2021 году мы ожидаем прекрасный чемпионат мира по пятиборью в Минске

Клаус Шорманн, президент Международной федерации современного пятиборья:
В 2021 году мы ожидаем прекрасный чемпионат мира. Мы уже проводили ряд международных стартов в Республике Беларусь – это юниорские мероприятия начиная с 2013 года, это и финал Кубка мира в 2018 году. И в 2021 году мы с нетерпением ждем – отправить позитивное послание в Париж 2024 года.

Клаус Шорманн: в 2021 году мы ожидаем прекрасный чемпионат мира по пятиборью в Минске

Чемпионат мира в 2021 году пройдет в новом формате. Все детали пока не разглашаются. Но уже известно, что сократится время турнира. Если сейчас оно составляет около 5 часов, то в будущем можно будет уложиться в 60-80 минут. И если новшество всем придется по душе, то обновленное пятиборье будет представлено на Олимпийских играх в Париже.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Чемпионат мира по современному пятиборью в 2021 году пройдет в Минске и, скорее всего, на столичном стадионе «Динамо». Такое мнение высказал...
 
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