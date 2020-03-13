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Впервые в Минск с гастролями приехал МХАТ. О начале ВОВ труппа и зрители узнали в антракте

13.03.2020 16:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Впервые в Минск с гастролями приехал МХАТ. О начале ВОВ труппа и зрители узнали в антракте

В июне в Минск впервые с гастролями приезжает Московский художественный академический театр. В Доме Красной армии 22 июня дают «Школу злословия». Пока зрители смотрят спектакль, минчанам по радио объявляют о вероломном нападении Германии на СССР.

«Будут бомбы падать, мы возьмём подол, будем ловить эти бомбы». Что говорили минчане накануне немецкого вторжения

Впервые в Минск с гастролями приехал МХАТ. О начале ВОВ труппа и зрители узнали в антракте

Анна Бунькова, корреспондент:
О начале войны труппа театра узнает в антракте. Спектакль уже доигрывают при полупустом зале. А на завтра артисты предпринимают попытку поскорее уехать в Москву из уже военного Минска.

Впервые в Минск с гастролями приехал МХАТ. О начале ВОВ труппа и зрители узнали в антракте

Михась Мицкевич, сын Якуба Коласа:
У антракце выйшаў чалавек у ваеннай форме і аб'явіў, што пачалася вайна, немцы напалі на нашу краіну. І патрабуе, каб усе вайскоўцы пакінули залу і пашлі да сваіх часцей.

Люди в материале: Анна Бунькова, Михась Мицкевич

 
Теги: Минск
 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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