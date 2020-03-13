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Впервые в Минск с гастролями приехал МХАТ. О начале ВОВ труппа и зрители узнали в антракте
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
В июне в Минск впервые с гастролями приезжает Московский художественный академический театр. В Доме Красной армии 22 июня дают «Школу злословия». Пока зрители смотрят спектакль, минчанам по радио объявляют о вероломном нападении Германии на СССР.
Анна Бунькова, корреспондент:
Михась Мицкевич, сын Якуба Коласа:
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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