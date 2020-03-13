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Почему минчане во время бомбёжки в 1941-м бежали на кладбище?

13.03.2020 16:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Бомбежки Минска начались в два этапа. Ранним утром атаковали окраины города, ближе к вечеру центральные здания Минска превратились в груды пепла.

Почему минчане во время бомбёжки в 1941-м бежали на кладбище?

23 июня 1941 года немцы поставили крест на Минске, но быть хозяевами в их в родном городе горожане не дали.

То, что окна пора защищать от взрывной волны, на улице Студенческой поняли первыми.  

Почему минчане во время бомбёжки в 1941-м бежали на кладбище?

Ирина Двинова, минчанка:
В воскресенье прилетала немецкая разведка. И там был ремонт дома, они решили, что это партизанский штаб. Поэтому первые бомбы упали в этот дом. Много там жертв было там было четыре или пять квартир.

Очевидцы о бомбёжке Минска в 1941-м: «На небе было, как стая ворон, сколько самолётов»

Почему минчане во время бомбёжки в 1941-м бежали на кладбище?

Стратегические здания города первыми попали под обстрел люфтваффе. Железнодорожный вокзал, аэропорт, а между ними – частный сектор с мирными жителями.

Ирина Двинова:
Осколки летели во все стороны, пожар. Люди стали прятаться в садах, кто в огороде. В домах никого не оставалось.

Почему минчане во время бомбёжки в 1941-м бежали на кладбище?

В панике и ужасе люди искали убежище на окраине города. Целыми районами под вой воздушной тревоги бежали на кладбище – прошел слух, что их немцы не бомбят.

Почему минчане во время бомбёжки в 1941-м бежали на кладбище?

Геннадий Юшкевич, минчанин:
Бомбы попадали, но не зажигательные, а так. Многое было разрушено. А здесь шел центральный водопровод, и вода таким сильным потоком плыла по улице, в этой воде плыли трупы.

Люди в материале: Анна Бунькова, Геннадий Юшкевич

 
Теги: Минск
 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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