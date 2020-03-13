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Почему минчане во время бомбёжки в 1941-м бежали на кладбище?
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Бомбежки Минска начались в два этапа. Ранним утром атаковали окраины города, ближе к вечеру центральные здания Минска превратились в груды пепла.
23 июня 1941 года немцы поставили крест на Минске, но быть хозяевами в их в родном городе горожане не дали.
То, что окна пора защищать от взрывной волны, на улице Студенческой поняли первыми.
Ирина Двинова, минчанка:
Стратегические здания города первыми попали под обстрел люфтваффе. Железнодорожный вокзал, аэропорт, а между ними – частный сектор с мирными жителями.
Ирина Двинова:
В панике и ужасе люди искали убежище на окраине города. Целыми районами под вой воздушной тревоги бежали на кладбище – прошел слух, что их немцы не бомбят.
Геннадий Юшкевич, минчанин:
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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