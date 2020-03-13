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Фёдор Повный: «Я всегда желаю любви жертвенной. Что это означает? Быть продолжением любимого или любимой»
Источник материала: СТВ
Священник выразил мнение в программе
Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:
Почему это происходит? Видимо, мы не понимаем главного, что любовь, на самом деле, есть жертва. И молодым людям, которых мне доводится венчать, я всегда желаю любви жертвенной. Что это означает? Быть продолжением любимого или любимой. Уметь в буднях жизни находить праздники радости. Если этого нет, ничего не получится. И любовь не бывает – биология – три года. Дальше – всё. Дальше начинается настоящая жизнь. И вот там проявляются подлинные, внутренние качества человека.
Также в интервью Фёдор Повный рассказал:
– как пилотирует вертолёт и прыгает с парашютом
– как относится к смартфонам в церкви
– каким должен быть современный священник
А также показал уникальную икону с облаком в виде Беларуси и крипту храма-памятника в честь Всех Святых.
Смотрите 15 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Фёдор Повный: «Я всегда желаю любви жертвенной. Что это означает? Быть продолжением любимого или любимой»
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