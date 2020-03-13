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Фёдор Повный высказался о смартфонах в церкви
Источник материала: СТВ
Священник откровенно рассказал о себе и современной церкви в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:
Вадим Щеглов:
Фёдор Повный:
Также в интервью Фёдор Повный рассказал:
– как пилотирует вертолёт и прыгает с парашютом
– про жену и смысл любви
– каким должен быть современный священник
А также показал уникальную икону с облаком в виде Беларуси и крипту храма-памятника в честь Всех Святых.
Смотрите 15 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Священник откровенно рассказал о себе и современной церкви в программе «В людях». Фёдор Повный: «Церковь должна быть, как и была во все времена, генератором новых...
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