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Фёдор Повный высказался о смартфонах в церкви

13.03.2020 16:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Священник откровенно рассказал о себе и современной церкви в программе «В людях».

Фёдор Повный: «Церковь должна быть, как и была во все времена, генератором новых идей и форматов»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Сегодня каждый обладает айфоном, смартфоном, он может записать публичное обращение священника к прихожанам.

Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:
И я это наблюдаю даже в своём храме.

Вадим Щеглов:
А как Вы относитесь к этому?

Фёдор Повный высказался о смартфонах в церкви

Фёдор Повный:
Очень спокойно, потому что понимаю меру ответственности за каждое сказанное слово. Ведь сейчас священнослужителю необходимо помнить, что он представляет не себя – хорошего, не своё личное мнение, а церковь и её учение.

Также в интервью Фёдор Повный рассказал:

– как пилотирует вертолёт и прыгает с парашютом

– про жену и смысл любви

– каким должен быть современный священник

А также показал уникальную икону с облаком в виде Беларуси и крипту храма-памятника в честь Всех Святых.

Смотрите 15 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Федор Повный

 
Теги: Минск
 
 
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Священник откровенно рассказал о себе и современной церкви в программе «В людях». Фёдор Повный: «Церковь должна быть, как и была во все времена, генератором новых...
 
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