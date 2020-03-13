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Мобильные камеры скорости вернутся в Минск с 16 марта. ГАИ обнародовала график работы
Источник материала: Tut.by
Мобильную камеру установят на проспекте Независимости, 99. По результатам контроля скорости на этом участке инспекторы дадут оценку ее эффективности, а также примут решение о необходимости последующего функционирования мобильных датчиков. Об этом
Столичная ГАИ провела анализ ДТП, сопутствующей причиной которых явилось нарушение водителями установленной скорости движения. На основании этого инспекторы определили участок, где будет установлен мобильный датчик скорости — проспект Независимости, 99.
Камера начнет работу 16 марта. Устанавливать ее будут ежедневно, но в разное время. Скоростное ограничение на этом участке — 60 км/ч.
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Столичная ГАИ провела анализ ДТП, сопутствующей причиной которых явилось нарушение водителями установленной скорости движения.
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