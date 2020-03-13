﻿ Мобильные камеры скорости вернутся в Минск с 16 марта. ГАИ обнародовала график работы. 21.by
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Мобильные камеры скорости вернутся в Минск с 16 марта. ГАИ обнародовала график работы

13.03.2020 16:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мобильную камеру установят на проспекте Независимости, 99. По результатам контроля скорости на этом участке инспекторы дадут оценку ее эффективности, а также примут решение о необходимости последующего функционирования мобильных датчиков. Об этом сообщили в ГАИ Минска.


Фото: Глеб Малофеев

Столичная ГАИ провела анализ ДТП, сопутствующей причиной которых явилось нарушение водителями установленной скорости движения. На основании этого инспекторы определили участок, где будет установлен мобильный датчик скорости — проспект Независимости, 99.

Камера начнет работу 16 марта. Устанавливать ее будут ежедневно, но в разное время. Скоростное ограничение на этом участке — 60 км/ч.

  • 16−22 марта — с 07.00 до 22.00 (18 апреля до 23.00);
  • 23−29 марта — с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00 (25 апреля с 15.00);
  • c 30 марта до 5 апреля — с 22.00 до 02.00 (1 апреля с 21.00).

 
Теги: Минск
 
 
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Столичная ГАИ провела анализ ДТП, сопутствующей причиной которых явилось нарушение водителями установленной скорости движения.
 
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