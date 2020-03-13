Этот биатлонист фанател от Фуркада, а теперь сам феерит на Кубке мира и собирает лайки от Мартена

Источник материала: Tut.by

В прошлом сезоне француз Эмильен Жаклен в общем зачете был 24-м, в позапрошлом — 46-м, а нынешний завершает в топ-6 тотала и в статусе двукратного чемпиона мира. Этот парень дерзко уделал самого Йоханнеса Бё в финишном спурте пасьюта на ЧМ в Антхольце, за что заслужил комплименты и даже поцелуй от своего «учителя» Фуркада. Кто же такой Эмильен Жаклен и почему его имя стоит запомнить поклонникам биатлона — рассказывает журналист SPORT.TUT.BY Виктория Ковальчук.



Фото из инстаграма Эмильена Жаклена

«Тур де Франс» вместо мультиков

Жаклен родился во французском Гренобле. И первым видом спорта, которому Эмильен начал обучаться, оказался вовсе не зимний — лыжные гонки или биатлон — а велоспорт.

Его прадед был чемпионом мира на треке в начале двадцатого века, а дедушка остановился в шаге от карьеры профессионального велосипедиста.

Лучше всяких мультиков для Эмильена были гонки «Тур де Франс». До 17 лет он сам занимался велоспортом и неоднократно вызывался на сборы. Правда, часто не мог принять в них участие по состоянию здоровья.



Фото из инстаграма Эмильена Жаклена

— Эмильен даже говорил, что велоспорт словно не хотел впускать его, — рассказывал брат биатлониста Клеман, с которым биатлонист очень близок. — Хотя у него явно были способности к этому виду спорта.

Эмильен Жаклен все-таки сделал ставку на биатлон. А велосипед остался в качестве любимого летнего транспорта и помощника в ходе межсезонной подготовки.

Друг и гуру Мартен Фуркад

Своим ориентиром и гуру в спорте Эмильен по сей день называет Мартена Фуркада.

Пробившись в основу сборной Франции, Жаклен начал проводить в компании Фуркада примерно 250 дней в году. Они вместе тренируются, вместе делят комнату на сборах и соревнованиях, а с этого сезона частенько делят и пьедестал.



Фото из инстаграма Эмильена Жаклена

— Мартен подталкивает и мотивирует меня. Когда он закончит со спортом, мне будет действительно больно, — откровенничал 24-летний гонщик.

Венсан Виттоз, тренер французских биатлонистов, отмечал:

— Эмильен учится у Мартена профессионализму. А Фуркад является для него образцовым примером даже в повседневной жизни.

День, когда Жаклен ворвался в биатлонную элиту



Фото из инстаграма Эмильена Жаклена

На чемпионате мира 2020 в итальянской Антерсельве Эмильен Жаклен одержал первую личную победу в сезоне и наконец превзошел учителя.

В пасьюте Жаклен стартовал под номером 6 в 30 секундах от лидера Александра Логинова. Он прошел гонку с четырьмя огневыми рубежами «на ноль» и зарубился за золото с самим Йоханнесом Бё.

На последнем круге француз и норвежец устроили кошки-мышки. Но на подходе к стадиону дерзкий Жаклен атаковал действующего обладателя БХГ и закрыл Йоханнесу все возможные варианты для маневра. В Эмильене проснулся опытный тактик-велогонщик.

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— Йоханнес решил не атаковать меня сразу, поэтому между нами развернулась по-настоящему тактическая борьба. Не знаю, почему, но Бё пропустил меня вперед, и в тот момент перед моими глазами пробежали воспоминания из моей карьеры велогонщика, — рассказывал после финиша Жаклен.

В велоспорте тактика является одним из важнейших компонентов, и я решил применить свои знания для того, чтобы обыграть Йоханнеса. Это были невероятные двести метров.

После финиша Жаклен уже в статусе нового чемпиона мира фотографировался с Бё и тот давал ему советы:

— В такой момент ты должен плакать и радоваться.



Фото из инстаграма Мартена Фуркада

А новичок в мировой элите Жаклен честно признавался, что стесняется и не знает, как вести себя. Но это однозначно был самый счастливый день в его карьере.

— Это потрясающе, это прекрасно, это сложно описать словами, — повторял француз.

За впечатляющий финиш Жаклен получил массу комплиментов от своего друга Мартена, который заключил младшего товарища в объятия и по-отечески поцеловал его.

— Я хотел бы сопровождать тебя на этом пьедестале. Но радость от того, что ты переживаешь этот момент, превосходит то неприятное послевкусие, которое осталось у меня, — написал в инстаграме 5-кратный олимпийский чемпион Фуркад, ставший в пасьюте четвертым.

Свой среди крутых



Фото из инстаграма Эмильена Жаклена

— С пяти лет я мечтал стать чемпионом мира, быть похожим на Рафаэля Пуаре, Мартена Фуркада. У меня пока нет их достижений, но это уже отличный шаг вперед. Очень часто я рефлексирую, говорю себе, что я не лучший сын, не лучший брат, не лучший парень… Но ради этого спорта я живу, мечта осуществилась, — резюмировал успех Эмильен Жаклен.

После триумфа в пасьюте Антхольца он выиграл еще одно эстафетное золото с партнерами по мужской команде и две бронзы ЧМ — в масс-старте и сингл-миксте.



Фото из инстаграма Эмильена Жаклена

Он продолжает коллекционировать кубковые подиумы — серебро в Нове-Место, бронза в Контиолахти. Француз уверен, что это только разгон:

— Я уже не тот скромный парень, каким был в прошлом году, мне не нужно доказывать свое место — я уже сделал это, — заявил Жаклен в интервью на последнем этапе Кубка мира. — Теперь мне не нужны подарки от соперников, я и сам могу побеждать.