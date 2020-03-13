﻿ Этот биатлонист фанател от Фуркада, а теперь сам феерит на Кубке мира и собирает лайки от Мартена. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Этот биатлонист фанател от Фуркада, а теперь сам феерит на Кубке мира и собирает лайки от Мартена

13.03.2020 18:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В прошлом сезоне француз Эмильен Жаклен в общем зачете был 24-м, в позапрошлом — 46-м, а нынешний завершает в топ-6 тотала и в статусе двукратного чемпиона мира. Этот парень дерзко уделал самого Йоханнеса Бё в финишном спурте пасьюта на ЧМ в Антхольце, за что заслужил комплименты и даже поцелуй от своего «учителя» Фуркада. Кто же такой Эмильен Жаклен и почему его имя стоит запомнить поклонникам биатлона — рассказывает журналист SPORT.TUT.BY Виктория Ковальчук.


Фото из инстаграма Эмильена Жаклена

«Тур де Франс» вместо мультиков

Жаклен родился во французском Гренобле. И первым видом спорта, которому Эмильен начал обучаться, оказался вовсе не зимний — лыжные гонки или биатлон — а велоспорт.

Его прадед был чемпионом мира на треке в начале двадцатого века, а дедушка остановился в шаге от карьеры профессионального велосипедиста.

Лучше всяких мультиков для Эмильена были гонки «Тур де Франс». До 17 лет он сам занимался велоспортом и неоднократно вызывался на сборы. Правда, часто не мог принять в них участие по состоянию здоровья.


Фото из инстаграма Эмильена Жаклена

— Эмильен даже говорил, что велоспорт словно не хотел впускать его, — рассказывал брат биатлониста Клеман, с которым биатлонист очень близок. — Хотя у него явно были способности к этому виду спорта.

Эмильен Жаклен все-таки сделал ставку на биатлон. А велосипед остался в качестве любимого летнего транспорта и помощника в ходе межсезонной подготовки.

Друг и гуру Мартен Фуркад

Своим ориентиром и гуру в спорте Эмильен по сей день называет Мартена Фуркада.

Пробившись в основу сборной Франции, Жаклен начал проводить в компании Фуркада примерно 250 дней в году. Они вместе тренируются, вместе делят комнату на сборах и соревнованиях, а с этого сезона частенько делят и пьедестал.


Фото из инстаграма Эмильена Жаклена

— Мартен подталкивает и мотивирует меня. Когда он закончит со спортом, мне будет действительно больно, — откровенничал 24-летний гонщик.

Венсан Виттоз, тренер французских биатлонистов, отмечал:

— Эмильен учится у Мартена профессионализму. А Фуркад является для него образцовым примером даже в повседневной жизни.

День, когда Жаклен ворвался в биатлонную элиту


Фото из инстаграма Эмильена Жаклена

На чемпионате мира 2020 в итальянской Антерсельве Эмильен Жаклен одержал первую личную победу в сезоне и наконец превзошел учителя.

В пасьюте Жаклен стартовал под номером 6 в 30 секундах от лидера Александра Логинова. Он прошел гонку с четырьмя огневыми рубежами «на ноль» и зарубился за золото с самим Йоханнесом Бё.

На последнем круге француз и норвежец устроили кошки-мышки. Но на подходе к стадиону дерзкий Жаклен атаковал действующего обладателя БХГ и закрыл Йоханнесу все возможные варианты для маневра. В Эмильене проснулся опытный тактик-велогонщик.

Источник: Taxi Free

— Йоханнес решил не атаковать меня сразу, поэтому между нами развернулась по-настоящему тактическая борьба. Не знаю, почему, но Бё пропустил меня вперед, и в тот момент перед моими глазами пробежали воспоминания из моей карьеры велогонщика, — рассказывал после финиша Жаклен.

В велоспорте тактика является одним из важнейших компонентов, и я решил применить свои знания для того, чтобы обыграть Йоханнеса. Это были невероятные двести метров.

После финиша Жаклен уже в статусе нового чемпиона мира фотографировался с Бё и тот давал ему советы:

— В такой момент ты должен плакать и радоваться.


Фото из инстаграма Мартена Фуркада

А новичок в мировой элите Жаклен честно признавался, что стесняется и не знает, как вести себя. Но это однозначно был самый счастливый день в его карьере.

— Это потрясающе, это прекрасно, это сложно описать словами, — повторял француз.

За впечатляющий финиш Жаклен получил массу комплиментов от своего друга Мартена, который заключил младшего товарища в объятия и по-отечески поцеловал его.

— Я хотел бы сопровождать тебя на этом пьедестале. Но радость от того, что ты переживаешь этот момент, превосходит то неприятное послевкусие, которое осталось у меня, — написал в инстаграме 5-кратный олимпийский чемпион Фуркад, ставший в пасьюте четвертым.

Свой среди крутых


Фото из инстаграма Эмильена Жаклена

— С пяти лет я мечтал стать чемпионом мира, быть похожим на Рафаэля Пуаре, Мартена Фуркада. У меня пока нет их достижений, но это уже отличный шаг вперед. Очень часто я рефлексирую, говорю себе, что я не лучший сын, не лучший брат, не лучший парень… Но ради этого спорта я живу, мечта осуществилась, — резюмировал успех Эмильен Жаклен.

После триумфа в пасьюте Антхольца он выиграл еще одно эстафетное золото с партнерами по мужской команде и две бронзы ЧМ — в масс-старте и сингл-миксте.


Фото из инстаграма Эмильена Жаклена

Он продолжает коллекционировать кубковые подиумы — серебро в Нове-Место, бронза в Контиолахти. Француз уверен, что это только разгон:

— Я уже не тот скромный парень, каким был в прошлом году, мне не нужно доказывать свое место — я уже сделал это, — заявил Жаклен в интервью на последнем этапе Кубка мира. — Теперь мне не нужны подарки от соперников, я и сам могу побеждать.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прошлом сезоне француз Эмильен Жаклен в общем зачете был 24-м, в позапрошлом - 46-м, а нынешний завершает в топ-6 тотала и в статусе двукратного чемпиона мира.
 
Новости дня
Новости разные
 
21 и 22 марта в Минске не будут работать 5 станций красной ветки метро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика