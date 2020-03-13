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Заменят покрытие по всему городу. В Минске начинают масштабный ремонт дорог
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Полмиллиона квадратных метров и более 60 объектов. В столице начинается масштабный ремонт дорог, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
К работам одним из первых подключился самый большой Фрунзенский район. Работы ведутся в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Лобанка. Но заменят дорожное покрытие по всему городу. Это затронет более 60 улиц не только в центре, но и в микрорайонах.
Ремонта нужно ожидать на улицах Селицкого, Куприянова, Румянцева, Рабкоровской, Ауэзова, Оранжерейной, Есенина, Тикоцкого и Богдановича. Погода способствует ускорению ямочного ремонта. С начала 2020 года специалисты уже заменили более 20 тысяч квадратных метров покрытия. Планируется, что работы завершат к весенним праздникам.
Денис Глинский, генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Также дорожники продолжают работы по ремонту подземных пешеходных переходов и путепроводов. К слову, благодаря теплой зиме дороги повреждены не так сильно. Специалисты смогли сэкономить более 600 тысяч рублей.
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Новости Беларуси. Полмиллиона квадратных метров и более 60 объектов. В столице начинается масштабный ремонт дорог, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
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