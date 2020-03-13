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Власти ЕС предложили мигрантам 2 тысячи евро за возвращение на родину

13.03.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Такая программа будет действовать лишь в течение месяца. Иначе, по мнению ее создателей, такие выплаты могут привлечь в ЕС новых мигрантов.

Еврокомиссия и власти Греции заявили, что готовы финансово помочь мигрантам, которые согласятся уехать на родину. Речь идет о мигрантах, которые подали заявку на получение убежища в Греции и которые въехали в страну не позднее 1 января.

Если мигранты согласятся вернуться на родину, европейские власти выплатят им финансовую помощь в размере 2 тыс. евро, что в пять раз больше обычной суммы таких выплат (370 евро), передает kommersant

Такая программа будет действовать лишь в течение месяца. Иначе, по мнению ее создателей, такие выплаты могут привлечь в ЕС новых мигрантов. По словам еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Йоханссон, такая схема открывает «окно возможностей для целевой группы». 

«Беженцы, конечно, не вернутся, они не могут вернуться, но экономические мигранты, которые, вероятно, понимают, что не получат положительного решения по своей заявке, могут заинтересоваться этим»,— отметила она. 

По мнению Йоханссон, это поможет ослабить давление на центры содержания мигрантов, в которых сейчас живет около 42 тыс. человек и условия жизни в которых «абсолютно неприемлемые». Еврокомиссия надеется, что это предложение примут 5 тыс. мигрантов.
 
 
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Такая программа будет действовать лишь в течение месяца. Иначе, по мнению ее создателей, такие выплаты могут привлечь в ЕС новых мигрантов.
 
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