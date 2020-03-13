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Макей говорил по телефону с госсекретарем США о нефти

13.03.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

13 марта состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео.

Он посетил нашу страну 1 февраля, предлагал обеспечить Беларусь нефтью на 100%. Во время разговора Макея и Помпео обсуждались итоги того визита. Речь шла о двусторонних отношениях стран, но главное — затрагивалась тематика энергетической безопасности, сообщает пресс-служба МИД Беларуси, передает "Еврорадио".

Получается, что Владимир Макей и Майк Помпео обсуждали вопросы, связанные с поставками в Беларусь нефти. В начале марта Александр Лукашенко заявил, что Помпео предлагал не только помощь в поставках нефти, но и в вопросе с инфраструктурой. А как известно, в Минске рассматривают вариант строительства "несчастной трубы из Балтики", чтобы по ней, а не по железной дороге, поставлять нефть. Лукашенко считает, что потребуется 100-120 миллионов долларов.

"Они [американцы] выделили 1 миллиард долларов для строительства объектов логистики, то есть для поставки нефти", — говорил белорусский руководитель.

Возможно, что во время сегодняшней телефонной беседы затрагивался именно вопрос инфраструктуры.
 
Теги: Минск
 
 
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13 марта состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео.
 
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