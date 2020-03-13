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Европейские футбольные чемпионаты остановлены из-за коронавируса

13.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Европейские футбольные чемпионаты остановлены из-за коронавируса

Совет акционеров Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) решил приостановить матчи текущего сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Пока решено, что игры АПЛ, а также второго дивизона английского чемпионата отложены до 4 апреля.

Ранее о приостановке национальных чемпионатов в связи с распространением COVID-19 заявили Германия, Испания, Италия, Франция, Нидерланды, Португалия, Бельгия, Шотландия, Северная Ирландия, Уэльс, Австрия, Литва, Греция, Болгария и Албания. В Швейцарии чемпионат завершен досрочно.

Таким образом, в Европе почти не осталось стран, где футбольные чемпионаты продолжаются. Соревнования идут в Венгрии, России и Турции.

30-й чемпионат Беларуси должен стартовать 19 марта. В ближайшие субботу и воскресенье, 14 и 15 марта, пройдут ответные четвертьфинальные поединки розыгрыша Кубка Беларуси.

https://www.belta.by/

 
 
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Совет акционеров Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) решил приостановить матчи текущего сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА. Пока решено, что игры АПЛ, а...
 
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