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Какие минские концерты уже точно будут отменены или перенесены? Узнали
Источник материала: Tut.by
Несколько часов назад стало известно, что на самом деле Минздрав не запрещает проведение массовых мероприятий «с международным участием» в Беларуси, а всего только
В связи с рекомендациями Министерства здравоохранения по запрету на проведение массовых мероприятий до 6 апреля из-за пандемии коронавируса в концертной индустрии Беларуси неспокойно уже минимум два дня подряд. Большинство организаторов не готовы переносить или тем более отменять выступления зарубежных звезд из-за эпидемиологической ситуации.
«Поводов для беспокойства нет, концерты пройдут в штатном режиме»
Геннадий Ильинчик, начальник отдела гастрольно-творческой и рекламной деятельности КЗ «Минск» (отдел занимается организацией и проведением собственных мероприятий) говорит, что главный удар из-за информации, распространенной пресс-службой Минздрава, сегодня приходится удерживать именно их культурному центру. Потому что ни в Prime Hall, ни во Дворце Республики, ни в «Минск-Арене» сегодня и в ближайшие выходные концерты не заявлены.
В КЗ «Минск» же их в этом месяце пройдет еще более десяти, часть которых организовывает команда площадки. Это выступление
— Люди сегодня массово звонят, спрашивают: «Будет ли вечером концерт?». Отвечаю: «Будет», «А завтра будет?» — «И завтра будет». «А почему не отменен?» — «А почему должны отменять?». Могу только сказать, что из-за паники в СМИ количество подобных вопросов увеличилось, но мы всем объясняем, что никаких поводов для беспокойства нет. Единственное, мы усилили меры безопасности: помимо того, что в санузлах уже установили антисептики (по рекомендации главного санитарного врача города), выставим их еще дополнительно при входе, в фойе.
Павел Чикезов, концертный директор ООО «Эвентус Корпорейшн», говорит, что
— Все в силе. Мы установим антисептики, а еще ведем переговоры об увеличении количества карет скорой помощи, которая будет дежурить у нас. И ищем, где взять тепловизоры, как в аэропорту. Тех, у кого обнаружим температуру, в зал пускать не будем, здоровые зрители могут не переживать. Но, надеюсь, что люди с температурой, зная, какая ситуация в стране, просто не пойдут на концерт.
Мария Адель, представитель компании ООО «Симпл Шоу», которые привозят в Минск
— Обращений не было, площадки сообщают, что работают в штатном режиме, им также никакой информации не поступало. Поэтому работаем как всегда. Дополнительные меры защиты оговаривали с площадкам. Они все (и «Брюгге», и Re: Public, и Falcon Club) либо установили, либо установят антисептики. Я со своей стороны в наших соцсетях написала, что если кто-то болеет или простужен, то лучше воздержаться от посещения концерта либо воспользоваться маской. Думали еще приобрести маски, но, промониторив аптеки поняли, что это проблематично. И по практике знаю, что те, кто заболевает, чаще всего отказываются идти — в принципе всегда так было.
Виталий Супранович работает с компаниями «Концерт онлайн» и «Концерт бюро», которые занимаются организацией концертов
Небольшие площадки по мнению промоутера — это Re: Public, Дворец профсоюзов, КЗ и даже Prime Hall (там пройдет концерт «Эпидемии»). Супранович объясняет, что сидячий вариант Prime Hall вмещает 1100 человек, но организаторы и не рассчитывают, что посетителей будет так много. В целом Виталий называет запреты только зарубежных концертов полумерой, причем запоздалой:
— Калі нешта рабіць, то гэта павінна быць у комплексе. Бо паўмеры нічога не дадуць. Калі адмяніць частку канцэртаў, то людзі пойдуць на іншыя мерапрыемствы, у рэстараны, кабакі і так далей. 6 сакавіка на канцэрце італьянcкага гурта Los Fastidios была спроба зрабіць так, каб адлегласць паміж музыкамі і публікай была 5−10 метраў. Але больш небяспечныя не музыкі на сцэне, а наведвальнікі-замежнікі на танцпляцы. Калі ісці такім шляхам, то трэба правяраць пашпарты і ўвогуле не пускаць замежнікау на канцэрты.
Самое крупное мероприятие, которое было запланировано в столице до обозначенной Минздравом даты 6 апреля, — это
Александр Образов, директор агентства 4А Event, которое привозит в Минск шоу
— Так как официального запрета нет, мы понимаем, что можем учесть меры предосторожности, чтобы никто не заболел. Можем даже мерить температуру на входе, если это будет необходимо, хотя понятно, что и у зараженного человека может не быть температуры. В принципе, обыкновенным гриппом у нас болеет и всегда болело гораздо больше людей, чем сейчас коронавирусом. При гриппе же концерты не отменяют. Но, предположим, в воскресенье мы увидим, что заболевших стало 200, 300, 500 человек. Тогда зайдет речь об отмене мероприятий: основное для нас — безопасность наших зрителей.
Хоть кто-нибудь из организаторов собирается переносить концерты?
Да. Например, концертное агентство Jetsounds. Все мероприятия компании, которые были запланированы в марте и начале апреля, будут перенесены. Так, выступление
Культурный центр
Я передумал (-а) идти на концерт. Можно вернуть деньги?
Отметим, что, если мероприятие не отменено, а вы сами решили сдать билет, в таком случае вам вернут не полную стоимость билета, а «не менее 75% стоимости». Регулируется этот вопрос ст. 217 Кодекса Республики Беларусь «О культуре» от 20.07.2016 г. № 413-З. Важно знать, что вернуть билет можно не менее чем за один календарный день до проведения концерта. Полную стоимость получится вернуть только в том случае, если будет выполнен один из следующих пунктов: 1) мероприятие отменит или перенесет на другую дату сам организатор; 2) изменится состав выступающих; 3) изменится время или место проведения культурно-зрелищного мероприятия.
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Несколько часов назад стало известно, что на самом деле Минздрав не запрещает проведение массовых мероприятий «с международным участием» в Беларуси, а всего...
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