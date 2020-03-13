Какие минские концерты уже точно будут отменены или перенесены? Узнали

Источник материала: Tut.by

Несколько часов назад стало известно, что на самом деле Минздрав не запрещает проведение массовых мероприятий «с международным участием» в Беларуси, а всего только рекомендует организаторам воздержаться от их проведения в период с 13 марта по 6 апреля. Это значит, что промоутеры концертов будут сами решать, стоит ли отменять или переносить ивенты. AFISHA.TUT.BY связалась с организаторами самых крупных концертов и шоу и спросила, готовы ли они прислушаться к советам Минздрава. Как оказалось, готовы далеко не все.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Гусалов

В связи с рекомендациями Министерства здравоохранения по запрету на проведение массовых мероприятий до 6 апреля из-за пандемии коронавируса в концертной индустрии Беларуси неспокойно уже минимум два дня подряд. Большинство организаторов не готовы переносить или тем более отменять выступления зарубежных звезд из-за эпидемиологической ситуации.

«Поводов для беспокойства нет, концерты пройдут в штатном режиме»

Геннадий Ильинчик, начальник отдела гастрольно-творческой и рекламной деятельности КЗ «Минск» (отдел занимается организацией и проведением собственных мероприятий) говорит, что главный удар из-за информации, распространенной пресс-службой Минздрава, сегодня приходится удерживать именно их культурному центру. Потому что ни в Prime Hall, ни во Дворце Республики, ни в «Минск-Арене» сегодня и в ближайшие выходные концерты не заявлены.

В КЗ «Минск» же их в этом месяце пройдет еще более десяти, часть которых организовывает команда площадки. Это выступление Сосо Павлиашвили , Семена Альтова , Геннадия Ветрова и Алексея Глызина .

— Люди сегодня массово звонят, спрашивают: «Будет ли вечером концерт?». Отвечаю: «Будет», «А завтра будет?» — «И завтра будет». «А почему не отменен?» — «А почему должны отменять?». Могу только сказать, что из-за паники в СМИ количество подобных вопросов увеличилось, но мы всем объясняем, что никаких поводов для беспокойства нет. Единственное, мы усилили меры безопасности: помимо того, что в санузлах уже установили антисептики (по рекомендации главного санитарного врача города), выставим их еще дополнительно при входе, в фойе.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Павел Чикезов, концертный директор ООО «Эвентус Корпорейшн», говорит, что «Диско 90-х» , запланированное на 21 марта во Дворце спорта, тоже состоится.

— Все в силе. Мы установим антисептики, а еще ведем переговоры об увеличении количества карет скорой помощи, которая будет дежурить у нас. И ищем, где взять тепловизоры, как в аэропорту. Тех, у кого обнаружим температуру, в зал пускать не будем, здоровые зрители могут не переживать. Но, надеюсь, что люди с температурой, зная, какая ситуация в стране, просто не пойдут на концерт.

Мария Адель, представитель компании ООО «Симпл Шоу», которые привозят в Минск Данилу Поперечного , группу «Хлеб» и Jane Air , говорит, что ни одно из этих мероприятий отменять не планируют.

— Обращений не было, площадки сообщают, что работают в штатном режиме, им также никакой информации не поступало. Поэтому работаем как всегда. Дополнительные меры защиты оговаривали с площадкам. Они все (и «Брюгге», и Re: Public, и Falcon Club) либо установили, либо установят антисептики. Я со своей стороны в наших соцсетях написала, что если кто-то болеет или простужен, то лучше воздержаться от посещения концерта либо воспользоваться маской. Думали еще приобрести маски, но, промониторив аптеки поняли, что это проблематично. И по практике знаю, что те, кто заболевает, чаще всего отказываются идти — в принципе всегда так было.



Концерт Данилы Поперечного в Минске. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Виталий Супранович работает с компаниями «Концерт онлайн» и «Концерт бюро», которые занимаются организацией концертов Ах Астаховой , Мэвла , группы «Эпидемия» и «Тараканов» , спектакля «Запретные монологи V» . Промоутер говорит, что ни одно из мероприятий отменено не будет, потому что они будут проходить на небольших площадках до 500 человек и в них не будут участвовать жители стран, которые бы являлись очагами заражения коронавирусом.

Небольшие площадки по мнению промоутера — это Re: Public, Дворец профсоюзов, КЗ и даже Prime Hall (там пройдет концерт «Эпидемии»). Супранович объясняет, что сидячий вариант Prime Hall вмещает 1100 человек, но организаторы и не рассчитывают, что посетителей будет так много. В целом Виталий называет запреты только зарубежных концертов полумерой, причем запоздалой:

— Калі нешта рабіць, то гэта павінна быць у комплексе. Бо паўмеры нічога не дадуць. Калі адмяніць частку канцэртаў, то людзі пойдуць на іншыя мерапрыемствы, у рэстараны, кабакі і так далей. 6 сакавіка на канцэрце італьянcкага гурта Los Fastidios была спроба зрабіць так, каб адлегласць паміж музыкамі і публікай была 5−10 метраў. Але больш небяспечныя не музыкі на сцэне, а наведвальнікі-замежнікі на танцпляцы. Калі ісці такім шляхам, то трэба правяраць пашпарты і ўвогуле не пускаць замежнікау на канцэрты.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Гусалов

Самое крупное мероприятие, которое было запланировано в столице до обозначенной Минздравом даты 6 апреля, — это концерт Димаша Кудайбергена 4 апреля в «Минск-Арене» . Мы связались с Андреем Алексеевым, директором концертного агентства «Атом Интертеймент», которое и занимается минским выступлением Димаша. Андрей пояснил, что рекомендация Минздрава на ограничение концертов не значит запрет на их проведение, поэтому на данный момент мероприятие отменять не планируют. Если от Минздрава поступят какие-то дополнительные рекомендации при проведении выступления, их обещают соблюсти.

Александр Образов, директор агентства 4А Event, которое привозит в Минск шоу «Танцы» , ансамбль «Арсиани» , группу Starset и организуют тур «Ляпис 98» по Беларуси, рассказал TUT.BY, что на данный момент в компании тоже не планируют отменять эти мероприятия.

— Так как официального запрета нет, мы понимаем, что можем учесть меры предосторожности, чтобы никто не заболел. Можем даже мерить температуру на входе, если это будет необходимо, хотя понятно, что и у зараженного человека может не быть температуры. В принципе, обыкновенным гриппом у нас болеет и всегда болело гораздо больше людей, чем сейчас коронавирусом. При гриппе же концерты не отменяют. Но, предположим, в воскресенье мы увидим, что заболевших стало 200, 300, 500 человек. Тогда зайдет речь об отмене мероприятий: основное для нас — безопасность наших зрителей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Хоть кто-нибудь из организаторов собирается переносить концерты?

Да. Например, концертное агентство Jetsounds. Все мероприятия компании, которые были запланированы в марте и начале апреля, будут перенесены. Так, выступление Элджея состоится 22 мая в Prime Hall , концерт Николая Носкова пройдет 30 мая во Дворце Республики . Новая дата концерта Моргенштерна будет объявлена в ближайшие дни. Организаторы сообщают, что все изменения согласованы с артистами, а все купленные билеты будут действительны.

Культурный центр «Корпус» тоже прислушался к советам министерства. Дабы не подвергать себя и вас риску, ребята из «Корпуса» отменяются следующие события: Международный день театра в «Корпусе» (23 марта), концерт группы «Хадн Дадн» (28 марта), концерт группы «Есть Есть Есть» (3 марта). К тому же до 6 апреля отменяются занятия творческой лаборатории для детей cultKIDS, а 34travel Day переносится на 20 июня.

Я передумал (-а) идти на концерт. Можно вернуть деньги?

Отметим, что, если мероприятие не отменено, а вы сами решили сдать билет, в таком случае вам вернут не полную стоимость билета, а «не менее 75% стоимости». Регулируется этот вопрос ст. 217 Кодекса Республики Беларусь «О культуре» от 20.07.2016 г. № 413-З. Важно знать, что вернуть билет можно не менее чем за один календарный день до проведения концерта. Полную стоимость получится вернуть только в том случае, если будет выполнен один из следующих пунктов: 1) мероприятие отменит или перенесет на другую дату сам организатор; 2) изменится состав выступающих; 3) изменится время или место проведения культурно-зрелищного мероприятия.