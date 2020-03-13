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Госдеп: США готовы начать поставки нефти в Беларусь немедленно
Источник материала: Партизан
Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с главой беларусского МИД Владимиром Макеем подтвердил желание американских компаний немедленно начать продажу нефти в Беларусь по конкурентным ценам, говорится в
Также Помпео поблагодарил беларусскую сторону за успешный визит госсекретаря в Минск 1 февраля и подтвердил, что США поддерживают суверенитет Беларуси, пишет
Кроме этого, стороны обсудили наращивание двусторонних деловых связей.
Также обсуждались планы организовать визит деловой делегации США в Минск в этом году, сообщает Госдеп.
Во время визита Помпео в Минск 1 февраля он заявил, что США готовы обеспечить Беларусь энергоносителями на 100% по конкурентным ценам.
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Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с главой беларусского МИД Владимиром Макеем подтвердил желание американских компаний немедленно начать...
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