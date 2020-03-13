Госдеп: США готовы начать поставки нефти в Беларусь немедленно

reform.by Также Помпео поблагодарил беларусскую сторону за успешный визит госсекретаря в Минск 1 февраля и подтвердил, что США поддерживают суверенитет Беларуси, пишет





Кроме этого, стороны обсудили наращивание двусторонних деловых связей.





Также обсуждались планы организовать визит деловой делегации США в Минск в этом году, сообщает Госдеп.





Во время визита Помпео в Минск 1 февраля он заявил, что США готовы обеспечить Беларусь энергоносителями на 100% по конкурентным ценам.